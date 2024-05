PHOTO LUCA BRUNO, ASSOCIATED PRESS

Charles Leclerc le plus rapide de la 2 e séance d’essais libres

(Monaco) Le Monégasque Charles Leclerc a réalisé vendredi le meilleur temps de la 2e séance d’essais libres du Grand Prix de Monaco, 8e manche du Championnat du monde de Formule 1.

Agence France-Presse

Le pilote Ferrari a relégué le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), qui avait été le plus véloce lors de la première séance courue plus tôt dans l’après-midi, à 188/1000e. L’Espagnol Fernando Alonso a fini 3e, à près d’une demi-seconde du Monégasque.

Le leader au championnat, le Néerlandais Max Verstappen, n’a pris que le 4e meilleur chrono, devant le Britannique Lando Norris, en grande forme ces dernières semaines au volant de sa McLaren, 5e à Monaco.

Sur l’étroit tracé monégasque, sur lequel plusieurs pilotes sont venus effleurer les barrières posées autour du circuit, la deuxième Ferrari, celle de l’Espagnol Carlos Sainz, a terminé 6e.

Chez les Français, Esteban Ocon et Pierre Gasly ont terminé respectivement 14e et 17e, bien loin des meilleurs.

Samedi, les pilotes prendront part à une troisième et dernière séance d’essais libres, programmée à 12 h 30, avant de disputer les qualifications à 16 h (horaires en heure de Paris, GMT+2).

Comme d’habitude dans les rues de la principauté, la course débutera encore plus qu’ailleurs lors des qualifications, puisque les dépassements y sont rares en course.