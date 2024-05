Grand Prix de Miami Red Bull encore favori, malgré l’ombre d’Adrian Newey

(Miami Gardens) On prend les mêmes et on recommence ? Malgré l’annonce du départ l’an prochain de l’ingénieur Adrian Newey, l’écurie Red Bull et son leader Max Verstappen seront encore les favoris ce week-end au Grand Prix de Miami, 6e manche sur 24 de la saison de Formule 1.