Dans le cadre de l’initiative de la série IndyCar pour devenir écoresponsable, l’un des plus grands manufacturiers de pneus au monde misera sur la production de petits arbustes du désert pour générer une source non négligeable de caoutchouc naturel qui entrera dans la conception de ses gommes.

Jenna Fryer Associated Press

Bridgestone Americas a déclaré jeudi qu’elle a profité de la saison morte pour ajouter des matériaux plus durables et écoresponsables dans la fabrication de ses pneus pour la prochaine saison. Ç’a permis à Firestone de produire des pneus à partir du caoutchouc tiré du guayule, un arbuste ligneux tolérant à la chaleur qui prospère dans les milieux désertiques, notamment dans le sud-ouest américain, qui seront utilisés sur les cinq circuits routiers qui ponctueront la saison de 17 courses en IndyCar.

Ces pneus feront leur entrée en scène lors de la première course de la campagne, la semaine prochaine, dans les rues du centre-ville de St. Petersburg, en Floride. Ils avaient été testés à deux reprises la saison dernière — pendant un concours d’arrêts aux puits à l’Indianapolis 500 et sur le circuit urbain de Nashville.

Bridgestone avait versé un montant supplémentaire de 42 millions US l’an dernier pour développer et entretenir la production commerciale du guayule, qui génère beaucoup de caoutchouc. Le guayule, un arbrisseau originaire d’Amérique et adapté aux milieux arides et semi-arides, produit de petites fleurs blanches et des feuilles argentées étroites.

En plus des pneus à base de guayule, la majorité des pneus de course utilisés cette saison seront fabriqués au Advanced Test Production Center, un bâtiment économe en énergie. Ce centre a aussi reçu la reconnaissance International Sustainability and Carbon Certification PLUS (ISCC) pour sa transparence et la traçabilité des matières premières durables.

De plus, Firestone utilisera du caoutchouc synthétique certifié ISCC à bilan massique fabriqué à partir de plastiques recyclés dans tous les pneus de course pendant l’Indianapolis 500.