Quelques centaines de partisans, un tirage au sort et une voiture rouge écarlate déjà en piste – ça n’était pas la cérémonie habituelle de dévoilement de la nouvelle voiture de Formule 1 de Ferrari mardi.

Daniella Matar Associated Press

Devant des gradins remplis de quelque 500 « tifosi », les pilotes Charles Leclerc et Carlos Sainz fils ont effectué quelques tours sur le circuit de Fiorano au volant de la nouvelle SF-23.

« C’est extrêmement spécial. Chaque fois que nous venons ici, en Italie, il y a tellement de passion, a dit Leclerc. C’est unique à notre équipe, à Ferrari. Ça n’existe pas ailleurs. Et c’est ce qui rend tout ceci aussi spécial. Et Fiorano est également un endroit très spécial pour procéder au dévoilement de la voiture ; ça n’avait jamais été fait depuis que je suis chez Ferrari. »

Ferrari n’a pas remporté le Championnat du monde de F1 depuis 2008, année au cours de laquelle la « Scuderia » a gagné le championnat des constructeurs. Et aucun pilote de l’équipe italienne n’a été sacré champion du monde de F1 depuis le Finlandais Kimi Räikkönen lors de la saison précédente.

Leclerc est passé près de l’exploit la saison dernière, après avoir remporté deux des trois premières courses – il s’agissait des premières victoires de Ferrari en F1 depuis 2019 –, mais il a éventuellement abouti à 146 points du champion en titre, le Néerlandais Max Verstappen.

« Ce que je peux dire, c’est que nous avons fait un grand pas en avant en 2022, par rapport aux années 2020 et 2021, a mentionné le Monégasque. Mais nous avons terminé au deuxième rang du championnat des constructeurs et au championnat des pilotes.

« Je suis donc très, très emballé par la nouvelle voiture… L’objectif est de gagner, de toute évidence. La sensation lorsque tu gagnes, c’est ce qui me motive, ce qui motive toute l’équipe. J’ai vraiment hâte de me retrouver derrière le volant, et avec un peu de chance je pourrai peut-être gagner le championnat. »

Les essais hivernaux s’étaleront du 23 au 25 février au Bahreïn, et la saison commencera au même endroit le 5 mars.

Contrairement au dévoilement habituel de la voiture de F1, les deux pilotes de la « Scuderia » ont pu piloter la voiture pour la toute première fois mardi.

La veille, le directeur de l’équipe, Frédéric Vasseur, avait procédé à un tirage au sort – le nom de Leclerc apparaissait sur un côté d’une pièce de monnaie, et celui de Sainz sur l’autre – afin de déterminer lequel d’entre eux allait s’élancer en premier en piste à Fiorano.

Vasseur est entré en poste chez Ferrari le mois dernier après avoir remplacé Mattia Binotto, qui a été congédié à la suite d’une saison catastrophique au cours de laquelle plusieurs décisions stratégiques douteuses ont privé Leclerc d’une véritable chance d’aspirer aux grands honneurs.

« Jusqu’ici, c’est très intense, comme vous pouvez l’imaginer, a dit Vasseur. On sent la pression dans l’équipe. C’est un grand honneur, mais en fin de compte, le plus important c’est de connaître du succès. Nous devrons livrer la marchandise. »