Max Verstappen et Sergio Perez

Relation tendue entre Max Verstappen et Sergio Perez

Max Verstappen n’avait que quatre mots pour Sergio Perez après que son coéquipier chez Red Bull l’eut aidé en retenant Lewis Hamilton lors du dernier Grand Prix de Formule 1 la saison dernière.

Jenna Fryer Associated Press

« “Checo” est une légende », avait déclaré le Hollandais sur les ondes radio en décembre dernier.

Cette phrase s’était retrouvée sur de nombreux produits dérivés de l’équipe, et certains ont même commencé à surnommer Perez le « ministre de la Défense du Mexique » en raison de ses efforts pour venir en aide au double champion du monde en titre de F1.

Cette camaraderie s’est toutefois effritée depuis l’an dernier, après que Verstappen eut battu Hamilton au Grand Prix d’Abou Dabi pour s’adjuger son premier titre de champion du monde. Le Hollandais a systématiquement refusé de venir en aide à Perez lors du dernier tour du Grand Prix du Brésil dimanche, alors que l’équipe lui demandait de lever le pied afin de permettre à Perez de terminer sixième.

Perez devait terminer sixième puisqu’il est impliqué dans une lutte avec le pilote Ferrari Charles Leclerc pour le deuxième rang du championnat des pilotes, un duel qui connaîtra son dénouement dimanche prochain à Abou Dabi. La décision de Verstappen de ne pas se plier aux ordres de Red Bull signifie que Perez et Leclerc sont maintenant à égalité au classement ; s’il avait obtempéré, alors le Mexicain disposerait d’un coussin de deux points devant le Monégasque.

Les échanges radio entre le double champion du monde en titre et Red Bull étaient acrimonieux, tout comme les images qui ont suivi d’une rencontre entre le directeur de l’écurie, Christian Horner, et ses deux pilotes dans une tente d’hospitalité. Horner tentait alors d’atténuer les tensions entre Verstappen et Perez, qui pourraient venir ternir l’époustouflante saison de Red Bull.

« Max, que s’est-il passé ? », a questionné l’ingénieur de course de Verstappen, Gianpiero Lambiase, qui avait carrément demandé à Verstappen de céder le passage à Perez pour la sixième position.

La réponse de Verstappen a été succincte : « Je te l’ai déjà dit. Ne me demande plus jamais ça. Est-ce clair ? J’ai mes raisons, et je les maintiens. »

Du côté de Perez, Horner s’est immédiatement excusé auprès du Mexicain. Perez a simplement répondu : « C’en dit long sur l’homme qu’il est ».