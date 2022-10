PHOTO FERNANDO LLANO, ASSOCIATED PRESS

(Mexico) Max Verstappen a établi le record de Formule 1 pour le plus grand nombre de victoires en une saison, dimanche, au Grand Prix du Mexique, grâce à sa 14e victoire en 2022.

Associated Press

Il a dépassé la marque précédemment détenue par Michael Schumacher et Sebastian Vettel.

Schumacher a réalisé ce record en 2004, Vettel l’a égalé en 2013 et Verstappen s’est retrouvé à égalité avec les Allemands après sa victoire la semaine dernière au Grand Prix des États-Unis.

Compte tenu de ses victoires à Miami, Montréal et maintenant Mexico, Verstappen a balayé la portion nord-américaine du calendrier de la F1 de cette année.

Le Néerlandais a confirmé la défense de son titre de champion du monde de F1 avec quatre courses à faire à la saison. Il a également permis à Red Bull de remporter le championnat des constructeurs avec trois courses à disputer et il lui reste deux courses pour accroître le record de victoires en une saison.

PHOTO EDUARDO VERDUGO, ASSOCIATED PRESS Max Verstappen

L’écurie Red Bull a maintenant remporté neuf courses consécutives, égalant le record d’équipe établi en 2013. L’équipe a triomphé lors de 16 des 21 courses de cette campagne grâce à Verstappen et Sergio Perez, vainqueur à Monaco et à Singapour.

Lewis Hamilton a terminé au deuxième rang pour une deuxième semaine consécutive. Il avait une chance de signer une première victoire de la saison, mais Mercedes a pris la mauvaise décision sur un changement de pneus et a accessoirement donné les rênes de la course à Verstappen. Le Britannique n’a jamais conclu une saison sans victoire.

Perez a complété le podium chez lui pour une deuxième année consécutive — suscitant des acclamations assourdissantes même si un pilote mexicain n’a pas encore gagné à l’Autodromo Hermanos Rodriguez.

Le Montréalais Lance Stroll est l’un des quatre pilotes à avoir eu besoin de deux arrêts aux puits et a terminé en 15e place. Vettel, son coéquipier chez Aston Martin, a terminé une position devant le Canadien.

« Il y a eu des moments amusants lors de la course, j’ai dépassé d’autres voitures, mais nous avons eu beaucoup de mal avec notre rythme et avec les pneus. Nous allons essayer de comprendre cette mauvaise passe et voir comment nous pouvons progresser pour maximiser les deux dernières courses de la saison », a lancé Stroll.

Pierre Gasly, quant à lui, a reçu deux autres points de pénalité pour avoir fait sortir Stroll de la piste et le Français est maintenant à un point de pénalité d’une suspension d’une course.

Stroll ne s’en sert pas comme excuse toutefois.

« Dans la bataille avec Pierre, il a freiné tard, m’a dépassé, mais ne m’a pas laissé de place. Cependant, cela n’aurait pas vraiment changé notre course si cela n’était pas arrivé. »

Verstappen boycotte Sky Sports

Max Verstappen et son équipe Red Bull ont décidé de boycotter la chaîne britannique Sky Sports lors du Grand Prix du Mexique en raison d’un « manque de respect permanent ».

Verstappen, comme les dirigeants de Red Bull, n’ont répondu à aucune question de Sky F1 lors du week-end du Grand Prix du Mexique, qu’il a remporté à Mexico, et s’en est expliqué en conférence de presse dimanche soir.

« Cette année, ça a été un manque de respect permanent, surtout venant d’une personne en particulier. Et c’en est assez, je ne l’accepte pas », a expliqué le Néerlandais de 25 ans.

En l’occurrence, il semblerait que cette décision ait été prise après un commentaire en particulier du journaliste Ted Kravitz la semaine dernière aux États-Unis.

Dans une séquence, le journaliste utilise le mot « volé » à plusieurs reprises en évoquant le titre de Verstappen en 2021, obtenu dans la polémique du dernier GP à Abou Dabi contre Lewis Hamilton.

Il appelle également Hamilton l’« octuple champion du monde », alors que le Britannique s’est arrêté à sept titres.

« On ne peut pas vivre dans le passé, il faut aller de l’avant », a poursuivi Verstappen, qui a également eu un mot pour les réseaux sociaux, « un endroit très toxique ».

Le patron de l’écurie Red Bull, Christian Horner, a expliqué que l’équipe était « déçue par une série de commentaires désobligeants qui ont été faits sur Sky », d’où la décision de « faire une pause » pour ce week-end.