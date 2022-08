Alex Guénette remporte le Grand Prix de Trois-Rivières

Un incident impliquant les frères Jean-François et Louis-Philippe Dumoulin ainsi que Marc-Antoine Camirand a pavé la voie à Alex Guénette, qui a remporté de manière dramatique le 52e Grand Prix de Trois-Rivières en série NASCAR Pinty’s dimanche après-midi devant D.J. Kennington et Camirand, qui ont complété le podium lors de l’une des finales les plus palpitantes en 15 ans sur ce circuit.