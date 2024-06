Grand Prix du Canada L’environnement, cheval de bataille de la Formule 1

« C’est un cheval de bataille qui n’est pas juste le nôtre. C’est un cheval de bataille que notre sport doit embrasser et prendre à bras le corps. » Le Grand Prix du Canada, et plus largement le sport automobile, agit afin de réduire son impact environnemental, assure le promoteur de l’épreuve canadienne, François Dumontier. Discussion en quatre chapitres.