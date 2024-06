Il y a un an presque jour pour jour, on parlait d’une écurie Aston Martin surprenante, qui offrait à ses amateurs beaucoup plus que ce à quoi tous s’attendaient d’elle. Les choses ont changé.

Au moment d’arriver au Canada en 2023, l’équipe de Lawrence Stroll occupait le troisième rang au classement des constructeurs, surtout grâce à un certain Fernando Alonso, qui était monté sur le podium cinq fois dans les sept premières courses de la saison.

Si on avait alors l’impression que l’écurie britannique était en voie de réussir enfin à s’imposer parmi les meilleures pour les années à venir, la situation est tout autre aujourd’hui.

Douze mois plus tard, Aston Martin a pris du retard en piste, alors que d’autres écuries ont progressé.

Résultat : fini, les podiums – pour l’instant, du moins. L’équipe occupe actuellement le cinquième rang du classement avec une bien mince récolte de 44 points. Ses pilotes, Fernando Alonso et Lance Stroll, occupent respectivement les 9e et 11e rangs chez les pilotes.

Alonso a réussi une cinquième position en Arabie saoudite et fait sa place dans les points dans les six premières courses au calendrier, sans toutefois monter sur le podium. Quant à Lance Stroll, seul Québécois sur la grille, il n’a fini que deux fois dans le top 10.

En matière de progrès, il est clair qu’Aston Martin n’a pas suivi le rythme de McLaren, Ferrari et Mercedes, voire d’autres équipes sur la grille, comme RB.

En même temps, il convient de rappeler que l’écurie verte n’en est qu’à sa quatrième saison sous ces couleurs et ce nom. Depuis le début, ses dirigeants insistent sur les objectifs à long terme. Le début de la saison dernière a donné l’impression que ceux-ci pourraient être atteints plus rapidement que prévu, mais la baisse de régime en milieu de campagne 2023 puis le début de l’année 2024 nous rappellent que l’équipe n’est pas rendue au point de lutter chaque semaine pour la victoire.

PHOTO JIM WATSON, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Fernando Alonso occupe le 9e rang des pilotes. Il a réussi une cinquième position en Arabie saoudite et fait sa place dans les points dans les six premières courses au calendrier, sans toutefois monter sur le podium.

À la fin d’avril, Fernando Alonso a soutenu que l’écurie, même si elle n’est pas dans la même situation que l’année dernière en piste, est dans « une position forte en dehors de la piste ». « Nous avons un service technique plus fort, nous avons des améliorations qui s’en viennent à chaque course, nous améliorons l’équipe à 360 degrés », a-t-il affirmé, selon des propos rapportés sur le site internet de la Formule 1.

« Parfois, il faut reculer pour mieux avancer », a-t-il ajouté avec sagesse…

Les erreurs de Lance Stroll

Intéressons-nous justement aux pilotes.

Lors de la signature de son nouveau contrat, qui se terminera à la fin de la saison 2026, Alonso a affirmé qu’il s’agirait sans doute de sa dernière entente en Formule 1 – il aura 45 ans à son terme. Il souhaitait cependant rester avec Aston Martin jusqu’à ce qu’elle lutte pour un championnat, ce qui, espère-t-on à Silverstone, aura lieu en 2026.

Mais Lance Stroll est-il le bon coéquipier pour y arriver ?

PHOTO BENOÎT TESSIER, ARCHIVES REUTERS Les résultats se font attendre cette saison pour Lance Stroll, qui est capable du meilleur comme du pire.

L’année dernière, le Québécois a connu quelques bonnes performances, réussissant notamment une quatrième place en Australie et deux fois une cinquième place en fin de saison. Mais jamais il n’a atteint le niveau de son coéquipier, qui est, faut-il le rappeler, double champion du monde. L’écart de points entre les deux coéquipiers était faramineux.

Avant le début de la campagne actuelle, le chef d’équipe d’Aston Martin, Mike Krack, disait de Stroll qu’il avait « traversé plusieurs défis en 2023 et qu’il [était] maintenant sur la pente ascendante », toujours selon des propos rapportés sur le site de la Formule 1.

Trois mois ont passé depuis, huit courses ont eu lieu. À Imola, Stroll est parti 13e et a su finir la course en 9e place. À Monaco, il a reçu l’aide d’Alonso pour créer un écart avec le reste du peloton avant d’entrer aux puits ; il en est ressorti 11e, mais quelques tours plus tard, il a touché la barrière dans la chicane, ce qui a créé une crevaison et nécessité un autre arrêt aux puits. Résultat final : 16e rang.

Le pilote de 25 ans est capable de belles choses, mais commet des erreurs majeures qu’il ne pourra pas se permettre si, d’ici quelques années, Aston Martin est dans la course pour des victoires…