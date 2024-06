Entre les surprenantes victoires de Lando Norris et de Charles Leclerc, la difficile saison de Lance Stroll et l’étonnant resserrement des points au championnat des constructeurs, le Grand Prix du Canada promet d’être excitant. Discussion avec l’ancien pilote de Formule Ford et de Formule Atlantique Bertrand Godin.

Quel pilote vous surprend le plus cette saison ?

BG : « C’est certain que [Oscar] Piastri et [Lando] Norris sont des pilotes qui ont eu beaucoup d’éclat. Il y a eu la deuxième place de Piastri à Monaco et la victoire de Norris en Floride. Ça, ç’a été intéressant. Ça commence à devenir de plus en plus intéressant avec la domination de Max Verstappen ; on sent que c’est en train de s’essouffler avec toute la polémique [du départ de l’ingénieur de génie] Adrian Newey et le scandale à l’interne avec Christian Horner. On dirait que ça a secoué l’équipe, et il y a aussi eu beaucoup d’améliorations, notamment chez Ferrari. On voit qu’on risque d’avoir de la rivalité et la Formule 1 avait vraiment besoin de ça. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Le chroniqueur automobile et ancien pilote Bertrand Godin

Peut-on vraiment commencer à penser que Max Verstappen sera menacé par Lando Norris ou Charles Leclerc au championnat des pilotes ? Ça semble dur d’y croire…

BG : « Il y a des circuits qui vont être plus propices. On savait que Monaco, ce serait difficile chez Red Bull. Ç’a été le cas. À Montréal, on revient sur un circuit qui est beaucoup plus rapide. C’est surtout sur les accélérations, dans les longs bouts droits, que ça se joue. La Red Bull est très rapide en sortie de virage. À Montréal, je pense que ça pourrait [se passer ainsi]… À moins qu’on ait réussi à trouver des choses intéressantes. Une chose est certaine, l’écart s’est vraiment resserré. C’est pour ça que j’entrevois un Grand Prix du Canada qui va être vraiment intéressant. C’est un circuit tellement plaisant pour les dépassements. C’est un circuit de freineurs, où tu n’as pas le droit à l’erreur. On a un beau Grand Prix ! Avec ce qu’on a vécu dans les dernières semaines, je suis très heureux de ce qui arrive en Formule 1 présentement. »

On parlait plus tôt du pilote qui vous surprend. À l’inverse, y a-t-il un pilote qui vous déçoit cette saison ?

BG : « Aston Martin, j’aurais aimé qu’elle puisse élever son jeu d’un cran. On sent que c’est plus difficile. Fernando Alonso, c’est plus difficile. Lance Stroll, c’est certain qu’avec le début de saison, j’espérais qu’il pourrait remonter la pente et être motivé. Ce qu’on a vu, c’est [que c’est] principalement l’attitude qui doit changer. J’ai vu une publication d’un des mécaniciens [d’Aston Martin] qui disait qu’à l’interne, Lance Stroll était vraiment génial avec ses mécaniciens et tout ça. Mais on ne peut pas en dire autant avec les journalistes. Ce qu’on veut, c’est quelqu’un qui démontre qu’il est heureux d’être dans le domaine où il est et qui puisse s’épanouir, avoir une flamme. On ne sent pas la flamme. Et cette flamme-là, elle est importante. Lance Stroll a du talent. C’est un pilote qui est capable de belles choses. Mais juste le talent, ça ne suffit pas. Ça prend un ensemble de valeurs. »

PHOTO GIORGIO VIERA, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le personnel de l’écurie Aston Martin roule la voiture de Lance Stroll à Miami.

Lance Stroll pourrait-il se faire montrer la porte réellement, même si son père est le propriétaire de l’équipe ? Sinon, est-ce que ça peut avoir une incidence sur les aspirations d’Aston Martin ? On sait qu’Alonso a signé une nouvelle entente jusqu’à la fin de 2026 et que le plan, c’est qu’Aston Martin puisse se battre pour des victoires cette année-là.

BG : « Du moment où on va voir des petites étincelles… Dernièrement, on a vu Lance Stroll être capable de se qualifier un peu devant Fernando Alonso. Ça, c’est de bon augure. Je pense que ça va prendre des éléments positifs comme ça pour faire en sorte de raviver cette flamme-là et d’aller chercher des points précieux. C’est sûr qu’Aston Martin a besoin, un peu comme Red Bull, d’un deuxième pilote qui répond aux attentes. Si Lance Stroll y répond, ses chances de conserver son volant… Je ne pense pas que ce soit compromis, parce que c’est quand même son père qui est le propriétaire. N’empêche que, bien au-delà de ça, il y a des entreprises qui investissent de l’argent dans l’équipe. [À ce chapitre], il pourrait y avoir éventuellement une pression des partenaires financiers de M. Stroll là-dedans. Mais il faut encourager les pilotes de chez nous. Je l’ai connu, le petit Lance Stroll qui faisait du karting, qui était épanoui. Il était dans un environnement très ouaté, il avait le meilleur matériel, c’est vrai. Mais il était à la hauteur sur la piste. »

« Son pire moment, c’est quand il est rentré dans Daniel Ricciardo [au GP de Chine]. Il avait une occasion, en arrivant en conférence de presse, de dire : “J’ai revu les images et quand on est en piste, on a une perspective différente, on ne voit pas nécessairement l’ensemble et c’est vrai que Ricciardo n’y était pour rien…” L’humilité est un des traits de caractère des grands champions. Il avait l’occasion de le faire et il ne l’a pas fait. »

Revenons-en aux pilotes qui ont réussi à battre Verstappen cette année. Il y a Lando Norris, Charles Leclerc et Carlos Sainz fils…

BG : « Carlos Sainz, malgré toute la déception de se faire virer aux dépens de Lewis Hamilton l’année prochaine, se concentre et donne le maximum. Il est un très bon coéquipier. On le sentait très heureux de la victoire de Leclerc à Monaco malgré la rivalité de coéquipiers. Chapeau, Carlos Sainz. C’est une valeur sûre et j’espère qu’il y a des équipes sérieuses qui vont le prendre sous leur aile parce que c’est un pilote qui le mérite amplement. »

PHOTO CLAUDIA GRECO, ARCHIVES REUTERS Carlos Sainz célèbre sur le podium avec son coéquipier Charles Leclerc, qui a remporté le Grand Prix de Monaco.

Pensez-vous qu’il y a un autre pilote sur la grille qui pourrait remporter une course cette saison, ou ça risque de se jouer pas mal entre les quatre qui ont déjà triomphé ?

BG : « Mercedes monte son jeu d’un cran aussi. Peut-être qu’on pourrait voir un Lewis Hamilton, avec sa science de la course, réussir à soutirer quelque chose. George Russell va devoir minimiser les erreurs, c’est certain. Les circonstances de course vont toujours jouer un rôle aussi. La course, c’est la course. C’est pour ça que j’aime beaucoup les qualifications comme pilote parce que, pour faire une position de tête, il faut que tu sois le meilleur. Tu n’as pas le choix. Mais il y a tellement de choses qui peuvent arriver dans la course. Une bonne performance ne donne pas toujours un bon résultat en course. Quelqu’un fait une erreur, la voiture de sécurité sort au bon moment… Ça peut faire en sorte de complètement faire basculer l’épreuve. »

Les questions et les réponses ont été abrégées afin d’assurer la fluidité de la lecture.