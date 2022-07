Alexander Rossi (centre) et Will Power (droite) arrosent Christian Lundgaard (gauche) de champagne après la course.

(Washington) L’Américain Alexander Rossi a remporté le Grand Prix de Gallagher, 13e épreuve du championnat américain Indycar, disputé samedi sur le circuit d’Indianapolis en Indiana.

Agence France-Presse

Parti 2e derrière le Suédois Felix Rosenqvist, qui termine 9e, Rossi remporte ainsi sa huitième victoire en carrière en Indycar et la première depuis 2019.

« C’est un soulagement. Il y a eu tellement de choses pendant si longtemps. […] Je suis content. Par chance, nous avons réussi », a réagi Rossi qui avait notamment remporté les 500 Miles d’Indianapolis en 2016.

Rossi, 30 ans, devance le Danois Christian Lundgaard, 21 ans, qui réussit sa meilleure performance pour sa première saison complète en Indycar. L’Australien Will Power complète le podium et prend la tête du championnat Indycar avec 431 points à quatre courses de la fin de la saison, devant le Suédois Marcus Ericsson 11e samedi (422 points) et l’Américain Josef Newgarden, qui a terminé 5e samedi (399 points).

L’Américain Colton Herta a abandonné en raison d’un problème mécanique alors qu’il était en tête. Il avait remporté plus tôt cette saison l’autre course de la saison se disputant sur ce même circuit routier, le Grand Prix d’Indianapolis, qui emprunte une partie du tracé de la célèbre course Indy 500.

« On a montré ce qu’on pouvait faire, on va continuer jusqu’à ce qu’on gagne à nouveau », a tweeté Herta, 22 ans, considéré comme l’un des grands espoirs du championnat.

Du côté des Français engagés en championnat Indycar, Romain Grosjean a terminé 16e, alors que Simon Pagenaud a lui été contraint à l’abandon au 35e tour. Pagenaud rétrograde à la 13e place au classement général, juste devant Romain Grosjean.

La prochaine course aura lieu à Nashville le 7 août.