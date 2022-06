(Bakou) Alors que les chances de championnat s’amenuisent pour Charles Leclerc, Max Verstappen est là pour en profiter.

La Presse Canadienne

Max Verstappen a accru son avance en tête du championnat des pilotes en remportant le Grand Prix de Formule 1 d’Azerbaïdjan, où l’écurie Red Bull s’est offert un doublé, tandis que Leclerc et sa Ferrari n’ont pas terminé la course en raison d’un problème de moteur.

Leclerc s’est élancé de la position de tête dimanche, mais il a immédiatement perdu la tête de la course aux mains de Sergio Perez, coéquipier de Verstappen, dans le premier virage. Le pilote Ferrari a repris la tête avec l’aide d’une bonne stratégie d’arrêt aux puits tandis que les voitures étaient soumises à une limite de vitesse, alors que les deux Red Bulls sont demeurées en piste.

Photo NATALIA KOLESNIKOVA, Agence France-Presse Sergio Perez et Max Verstappen

Le Monégasque semblait avoir atteint son rythme de croisière vers la victoire quand son véhicule a commencé à cracher de la fumée, au 20e tour du Grand Prix prévu pour 51. Il a dû regagner les puits, où il a été contraint à l’abandon pour la deuxième fois en trois courses.

« Ça fait mal. Nous devons vraiment y voir afin que ça ne se reproduise pas, a dit Leclerc. Je ne trouve pas les mots exacts pour décrire ce que je ressens, mais c’est absolument décevant. »

Verstappen avait dépassé Perez quelques tours avant les problèmes de Leclerc et le champion en titre a filé vers une cinquième victoire cette saison, plus de 20 secondes devant son coéquipier.

Cette victoire survient un an après que Verstappen semblait se diriger vers la victoire à Bakou, avant qu’un de ses pneus n’explose et l’envoie dans le mur avec trois tours à faire. Il a encore une fois eu quelques soucis en fin de parcours, alors qu’il a averti son équipe que la voiture répondait drôlement au freinage, mais il a été capable de rallier le fil d’arrivée.

« On ne pourra jamais récupérer cette course de l’an dernier, mais aujourd’hui, nous avions beaucoup de rythme. Nous avons pu bien gérer les pneus pour combler peu à peu notre retard et dépasser pour prendre la tête, a expliqué Verstappen. Nous avons aussi été un peu chanceux avec l’abandon [de Leclerc]. Je pense tout de même que notre voiture était très rapide aujourd’hui et que nous aurions comblé l’écart. »

George Russell, sur Mercedes, a complété le podium, devant son coéquipier Lewis Hamilton.

Perez, vainqueur de cette course l’an dernier, a dit que Red Bull avait pris la bonne décision en lui demandant de ne pas livrer bataille à Verstappen, précisant qu’il avait eu du mal à gérer ses pneus usés.

Ferrari a connu une horrible journée, alors que Carlos Sainz fils a aussi été incapable de croiser le fil d’arrivée, tout comme l’Alpha Romeo de Zhou Guanyu et la Haas de Kevin Magnussen, deux voitures propulsées par des moteurs Ferrari.

C’est la première fois depuis le GP d’Italie de 2020 que les deux voitures Ferrari sont contraintes à l’abandon.

Cette léthargie de Ferrari survient au moment où Red Bull semble avoir réglé tous ses problèmes. Verstappen et Perez avaient aussi éprouvé des problèmes de moteur les forçant à abandonner au Bahreïn, premier GP de la saison et première course avec des moteurs Red Bull.

Verstappen a maintenant une avance de 21 points au sommet du classement devant Perez, tandis que Leclerc a glissé en troisième place, à 34 points du Néerlandais.

Le septuple champion Hamilton s’est plaint de douleurs au dos provoquées par la tendance des Mercedes à marsouiner à haute vitesse. Il a d’ailleurs eu bien du mal à s’extirper du véhicule après la course, protégeant le bas de son dos.

« Nous apporterons assurément des changements », a dit le patron de l’écurie, Toto Wolff, après la course.

Le Québécois Lance Stroll n’a pas été capable de mener son Aston Martin jusqu’au fil d’arrivée, mais son coéquipier, Sebastian Vettel, a terminé au sixième rang, derrière l’Alphatauri de Pierre Gasly.

Fernando Alonso (Alpine) a contenu les deux McLaren de Daniel Ricciardo et Lando Norris pour terminer septième. Son coéquipier, Esteban Ocon, a complété le top-10.