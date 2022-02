(Paris) La Formule 1 a prolongé son entente pour disputer des Grands Prix au Bahreïn jusqu’en 2036, affirmant que le pays du Moyen-Orient occupe une « place très spéciale dans notre sport ».

Associated Press

Le circuit de Sakhir est le théâtre de courses de F1 depuis 2004 et il accueillera le premier Grand Prix de la saison le mois prochain.

Avant le Grand Prix de Bahreïn l’année dernière, le septuple champion Lewis Hamilton avait exhorté les responsables de la F1 à ne pas ignorer les violations des droits de la personne dans les pays où la série organise des courses. Bahreïn a été accusé de se servir de la F1 pour occulter son bilan en matière de droits de la personne.

Le Grand Prix de Bahreïn est prévu le 20 mars et le circuit international de Bahreïn accueillera aussi des essais avant la saison.

« Depuis 2004, nous avons eu des courses fantastiques à Sakhir et nous avons hâte d’y être de retour pour le début du championnat 2022 alors que nous commençons une nouvelle ère pour le sport », a déclaré le directeur général de la F1, Stefano Domenicali, dans un communiqué.

Domenicali a tenu à remercier le prince héritier Salman ben Hamad Al Khalifa pour avoir aidé à prolonger le partenariat.

« Bahreïn a été le premier pays du Moyen-Orient à accueillir la Formule 1 et elle occupe une place très spéciale dans notre sport, et je tiens personnellement à remercier le Prince Salman et son équipe pour leur dévouement et leur travail acharné tout au long de notre partenariat et j’anticipe les nombreuses années de course qui nous attendent », a poursuivi Domenicali.

Le pilote Red Bull Max Verstappen a remporté le championnat dans des circonstances excitantes l’année dernière à la suite d’un dépassement controversé sur Hamilton (Mercedes) au dernier tour du Grand Prix d’Abou Dabi, la dernière épreuve de la saison.