(Le Mans, France) Les 24 heures du Mans ont été reportées de juin à août dans l’espoir que des spectateurs puissent y assister à la fin de l’été, ont annoncé les organisateurs français de l’évènement jeudi.

Associated Press

La prestigieuse course automobile devait se dérouler les 12 et 13 juin, mais elle a été déplacée aux 21 et 22 août.

« Ce fut une décision difficile à prendre, mais c’est la bonne. Ce serait inimaginable de présenter les 24 heures du Mans à huis clos pour une deuxième année de suite, a déclaré Pierre Fillon, le président de l’Automobile Club de l’Ouest. Nous travaillons très fort pour nous assurer que l’évènement soit sécuritaire, qu’il respecte toutes les directives sanitaires du gouvernement. »

La course a été présentée pour la première fois en 1923, et elle a attiré 252 500 spectateurs en 2019.

L’évènement s’est déroulé à huis clos en 2020, trois mois après sa date prévue, en raison de la pandémie de coronavirus.

La voiture Toyota Gazoo no 8 avait triomphé aisément pour la troisième fois l’année dernière. Le Suisse Sébastien Buemi et le Japonais Kazuki Nakajima avaient aussi signé une troisième victoire consécutive.

D’autre part, le Grand Prix de Formule 1 du Canada doit être présenté le 9 juin, suivi du Grand Prix de France, le 27. L’épreuve française de F1 se déroulera au circuit Paul Ricard, près de Marseille, à environ 900 km au sud de Le Mans. Pour l’instant, ces évènements doivent toujours avoir lieu.