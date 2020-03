(Paris) Le patron de la Formule 1, Chase Carey, s’est excusé auprès des amateurs à la suite de l’annulation du Grand Prix d’Australie et d’autres courses en début de saison en raison de l’épidémie de coronavirus.

Associated Press

Vendredi, au milieu de scènes chaotiques à Melbourne, les amateurs attendaient aux portes pour asssiter aux deux premières séances d’essais libres du Grand Prix lorsque la décision tardive a finalement été prise de le reporter. À ce stade, même avec des milliers d’amateurs à l’extérieur, les équipes faisaient leurs bagages à l’intérieur du paddock.

« Nous nous excusons auprès des partisans concernés de l’annulation en Australie, ainsi que le report des autres épreuves à ce jour, a écrit Carey dans une lettre ouverte aux amateurs sur le site Internet de la F1. Nous adressons également nos pensées à ceux qui sont déjà touchés par le virus, y compris au sein de la famille de la F1. »

PHOTO EDGAR SU, REUTERS Le grand patron de la Formule 1, Chase Carey, annonçant le 13 mars que le GP d’Australie était annulé, après qu’un membre de l’écurie McLaren eut été infecté par le coronavirus.

La décision tardive d’annuler la course s’est précipitée à la suite du retrait de McLaren parce qu’un membre de l’équipe a été testé positif pour la maladie COVID-19. Même avant l’annulation, Mercedes a envoyé une lettre à la FIA et à la F1 demandant son annulation et avait commencé les préparatifs de départ.

Les Grands Prix de Bahreïn et du Vietnam ont été reportés rapidement après. Bahreïn devait accueillir la course à compter de vendredi – devant des gradins vides – et le premier Grand Prix du Vietnam à Hanoï était prévu le 5 avril.

Lundi, le fournisseur de pneus Pirelli a déclaré qu’un de ses employés avait été testé positif au virus et qu’il était soigné à Melbourne. McLaren a déclaré que l’employé dont le test était positif « se rétablit bien et que les symptômes ont disparu. »

Le Grand Prix de Chine du 17 avril ayant déjà été annulé en février, les quatre premières courses de la saison n’auront donc pas lieu.

La saison pourrait commencer aux Pays-Bas, sur la piste de Zandvoort à l’extérieur d’Amsterdam, le 3 mai, ou plus tard en mai, soit au Grand Prix d’Espagne le 10 mai, soit au Grand Prix de Monaco le 24 mai.

La F1 peut gagner du temps en supprimant sa traditionnelle pause de mi-saison, qui dure quatre semaines.

« Nous savons que tout le monde veut savoir ce qu’il va se passer dans les semaines à venir. Mais nous ne pouvons pas encore vous donner des réponses précises étant donné la vitesse à laquelle les choses évoluent, a poursuivi Carey. Mais nous comptons bien disputer le Championnat 2020, sous réserve que les conditions de santé soient respectées. Nous discutons chaque jour avec des experts et des officiels afin d’évaluer comment organiser les prochains mois. »