Raphaël Lessard l’avoue, sa première année complète en série Nascar Gander RV & Outdoors Truck Series aura été plus difficile que prévu. Le pilote automobile de Saint-Joseph-de-Beauce disputait vendredi soir sa dernière course de la saison sur le triovale du Phoenix Raceway, en Arizona, où il a pris le cinquième rang du Lucas Oil 150.

Le Soleil

« Je savais que ça allait être dur en début de saison, mais ça a été plus dur que je pensais », avoue le pilote de 19 ans qui court au volant de la Toyota Timbra no 4 Mobil 1-Canac de l’équipe Kyle Busch Motorsports. Après une course qui s’est terminée en queue de poisson la semaine dernière, Lessard espérait clore la saison avec une deuxième victoire, mais sa cinquième place lui permettait plutôt d'obtenir un quatrième top-5.

>>> Lisez la suite sur le site du Soleil