(Charlotte) Bubba Wallace quittera l’équipe Richard Petty Motorsports à la fin de la saison en NASCAR.

Associated Press

Le seul pilote noir à temps plein dans la série a annoncé sa décision à RPM jeudi. Il disputera les neuf dernières courses prévues au calendrier à bord de la voiture no 43 de RPM.

Wallace a tenu à remercier l’équipe pour lui avoir offert l’opportunité de faire son entrée dans la Série Cup, et il a ajouté que « j’ai beaucoup progressé en tant que pilote et être humain depuis que je me suis joint à eux ». Il a ajouté qu’il espère « compléter la saison 2020 avec un coup d’éclat ».

RPM a souligné que l’identité du pilote qui le remplacera sera dévoilée « très bientôt ».

Wallace dispute sa troisième saison avec Petty. Il a réussi un sommet personnel de cinq top-10 cette saison, et il pointe au 23e rang du classement général de la Série Cup.

Wallace a joué un rôle actif dans la lutte contre la discrimination raciale, poussant même la série à interdire la présence du drapeau confédéré lors de ses courses plus tôt cette saison. Il a aussi négocié de nombreuses ententes commerciales qui lui permettront d’emporter ses commanditaires avec lui lorsqu’il quittera RPM.