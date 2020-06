(Londres) Les pilotes de Formule 1 discuteront de la possibilité de mettre un genou à terre lors de la course d’ouverture de la saison en Autriche, dimanche.

Associated Press

« Certains pilotes en ont déjà discuté, a déclaré Lando Norris, pilote de McLaren. Si nous voulons le faire, nous devrions tous le faire. Ce sera discuté à la suite de la réunion des pilotes avec l’Association des pilotes de Grand Prix, vendredi. »

Le mouvement Black Lives Matter (La vie des Noirs compte) a été soutenu par des joueurs de soccer en Allemagne, en Italie et en Angleterre qui se sont agenouillés avant et pendant les matchs.

« Nous ferons tout ce que nous pouvons pour montrer que nous nous soucions et nous respectons tout le monde, a déclaré Norris. Nous ferons ce qui convient le moment venu. »

Lewis Hamilton, sextuple champion du monde, s’est exprimé dans la foulée du mouvement Black Lives Matter et les problèmes de diversité en F1.

Comme Hamilton, Norris portera le message « End Racism » (Mettons fin au racisme) sur sa voiture cette saison. Le pilote de 20 ans a récemment encouragé ceux qui le suivent sur les médias sociaux à signer des pétitions à la suite des critiques de Hamilton à l’égard de ses pairs pour avoir gardé le silence sur la question.

« Je veux faire mieux que tout autre pilote, mais tout le monde devrait avoir les mêmes possibilités et être traité de la même manière, a déclaré Norris. Il n’est pas juste que les gens soient traités différemment en raison de leur race.

« Ce sport rejoint des millions de personnes et plus nous en ferons en tant que pilotes, équipes et en tant que communauté de la Formule 1, plus nous pouvons avoir d’impact. »