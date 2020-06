Les amateurs québécois de course automobile peuvent reprendre espoir. Le Grand Prix du Canada de Formule 1 serait présenté le week-end de l’Action de grâce, les 9, 10 et 11 octobre.

La Presse canadienne

Le site spécialisé Poleposition.ca dit tenir cette information de bonne source. La nouvelle serait confirmée avant le Grand Prix d’Autriche, premier évènement de la saison, le 5 juillet. Un courriel adressé au promoteur de la course pour commenter l’information est pour l’instant demeuré sans réponse.

Plus tôt ce mois-ci, la F1 avait dévoilé un calendrier remodelé de huit courses en sol européen, qui doit se mettre en branle sur le Red Bull Ring du 3 au 5 juillet avec la présentation du Grand Prix d’Autriche.

Les huit premières courses se dérouleront à huis clos. Cette directive pourrait cependant être assouplie plus tard pendant la saison, à condition que la condition sanitaire s’améliore.

Le circuit de Spielberg en Autriche accueillera une autre course le 12 juillet. Le grand cirque de la F1 se déplacera ensuite en Hongrie, le 19 juillet, suivi d’épreuves consécutives au Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone les 2 et 9 août.

D’autres courses sont prévues en Espagne, le 16 août, et en Belgique, le 30 août. L’Italie complétera cette saison européenne, le 6 septembre.

Selon le site spécialisé, une seconde course en Italie (une semaine après Monza) aurait lieu sur le circuit du Mugello. Le Grand Prix de Russie précéderait de deux semaines celui à Montréal.

La F1 espère toujours tenir entre 15 et 18 courses d’ici la conclusion de la saison, au Grand Prix d’Abou Dabi à la mi-décembre.

À ses débuts sur le circuit de l’Île Notre-Dame, le Grand Prix du Canada a été présenté à l’automne de 1978 à 1981. L’évènement a ensuite été déplacé en juin.

Sept courses ont été annulées cette saison à cause de la pandémie de coronavirus — le Grand Prix d’Australie en lever de rideau de la saison, et ceux à Monaco, en France, aux Pays-Bas, en Azerbaïdjan, à Singapour et au Japon.