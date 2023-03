Trey Lyles (41) et Brook Lopez (11) lors d’une altercation à la fin d’un match, lundi soir.

(New York) Trey Lyles, des Kings de Sacramento, a été suspendu un match sans solde et Brook Lopez, des Bucks de Milwaukee, a reçu une amende de 25 000 US $ pour leur implication dans une altercation à la fin d’un match lundi soir, a annoncé la NBA mercredi.

Associated Press

Giannis Antetokounmpo des Bucks driblait durant la dernière minute de la victoire de 133-124 des Bucks sur les Kings lorsqu’il a été victime d’une faute de Lyles, un Canadien né à Saskatoon.

Celui-ci a ensuite poussé Antetokounmpo, et Lopez a alors confronté le Canadien.

Lyles a frappé et agrippé Lopez par le cou. Les deux joueurs ont été expulsés du match.

Lyles purgera sa suspension mercredi lorsque les Kings rendront visite aux Bulls de Chicago.