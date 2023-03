L’ailier montréalais Nathan Cayo sera de retour avec l’Alliance de Montréal pour la deuxième saison de la franchise, qui commencera le 26 mai.

L’Alliance en a fait l’annonce par voie de communiqué, mardi. Cayo est donc le premier joueur confirmé pour la saison 2023. Son retour n’est pas nécessairement une surprise, considérant son apport au sein de l’équipe dès sa première saison professionnelle, au sein de la Ligue élite canadienne de basketball (LECB).

Cayo a disputé les 20 matchs de l’Alliance la saison dernière. Il a conclu la campagne au premier rang de la formation montréalaise pour le nombre total de points (243) et de rebonds (99). Il a maintenu une moyenne de 12,2 points, 5,0 rebonds, 1,8 passe décisive et 28,3 minutes de jeu par match en plus de réussir 54 % de ses lancers.

« J’attends avec impatience de retrouver les meilleurs partisans au Canada et de jouer dans la meilleure ville au pays, a commenté le principal intéressé. J’ai hâte de créer quelque chose de spécial dans ma ville natale avec mes coéquipiers et nos partisans. »

Cayo se trouve présentement en Pologne, où il évolue avec Astoria Bydgosz. Il présente une moyenne de 8,9 points et 4,4 rebonds en 20,7 minutes de jeu par rencontre.

Le camp d’entraînement de l’Alliance s’amorcera le 18 mai et la saison, huit jours plus tard, alors que les River Lions de Niagara seront en visite à l’Auditorium de Verdun.