Un maillot de LeBron James mis aux enchères adjugé pour 3,7 millions de dollars

(New York) Un maillot de LeBron James porté lors d’une finale de NBA où il enchaîna les prouesses avec les Miami Heat en 2013, a été vendu pour 3,7 millions de dollars US aux enchères vendredi chez Sotheby’s à New York, un record pour un maillot du joueur.