Après une carrière de 13 saisons couronnée du titre de joueur par excellence de l’Américaine en 2015 et de trois participations au match des étoiles, Josh Donaldson a décidé qu’il ne jouerait plus au baseball.

Associated Press

L’athlète de 38 ans a dévoilé ses plans lundi, au cours d’une balado animée par l’ex-joueur des Majeures Sean Casey. Donaldson était joueur autonome après une saison passée chez les Yankees de New York et les Brewers de Milwaukee.

« C’est triste, puisque je ne pourrai plus pratiquer ce sort que j’aime, a dit Donaldson, qui a ajouté s’être marié cet hiver. C’est toutefois un moment heureux de ma vie, car je pourrai passer plus de temps avec ma famille et entreprendre ce prochain chapitre de ma vie. »

Donaldson a fait partie de l’élite des troisième-buts de 2013 à 2017, alors qu’il évoluait avec les Athletics d’Oakland et les Blue Jays de Toronto.

Après avoir terminé quatrième au scrutin du joueur par excellence avec les A’s en 2013, il a mis la main sur le titre deux ans plus tard, avec les Jays. Lors de cette saison 2015, Donaldson a maintenu des moyennes de ,297/,371/,568 avec 41 circuits et 123 points produits, un sommet dans l’Américaine. Il a aussi mené la ligue pour le nombre de buts (352) et mené les Majeures avec 122 points comptés. Les Jays avaient atteint cette saison-là la série de championnat de l’Américaine, s’inclinant devant les Royals de Kansas City.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Josh Donaldson (20) dans l’uniforme des Blue Jays, en 2017

De 2014 à 2016, il a participé trois fois d’affilée au match des étoiles, en plus de terminer quatrième de nouveau au scrutin du joueur par excellence en 2016. Après que des blessures l’eurent limité à 113 rencontres en 2017 et 52 la saison suivante, Donaldson a signé un contrat d’un an et 23 millions US avec les Braves d’Atlanta.

Avec des moyennes de ,259/,379/,521, 37 circuits et 94 points produits, il a terminé 11e au scrutin du joueur par excellence dans la Nationale.

Alors âgé de 34 ans, il a signé un pacte de 92 millions pour quatre saisons avec les Twins du Minnesota, mais son jeu n’était plus à la hauteur. Il n’a maintenu qu’une moyenne au bâton de ,222 et frappé seulement 60 circuits et produit 171 points au cours de cette période.

Échangé aux Yankees avant la saison 2022, il n’a frappé que pour ,142 avec 10 circuits et 15 points produits en 33 matchs avant d’être libéré le 29 août dernier. Embauché par les Brewers deux jours plus tard, il a été rappelé en septembre, mais n’a pu faire mieux qu’une moyenne au bâton de ,169, trois circuits et 11 points produits en 17 joutes.

« Je sentais que ça aurait pris une situation parfaite afin que je joue de nouveau en 2024, a-t-il dit. J’ai eu quelques offres, mais au final, je ne me sentais pas prêt mentalement et physiquement à jouer. »

Il met un terme à sa carrière après 1383 matchs répartis sur 13 saisons. Il a maintenu des moyennes de ,261/,358/,489 avec 279 circuits et 816 points produits.