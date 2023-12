Et si Tom Brady, après son repêchage par les Expos en juin 1995, avait choisi le baseball plutôt que le football ?

Dans une campagne publicitaire visant à promouvoir une carte recrue autographiée de Brady dans le baseball majeur, Fanatics s'amuse à imaginer les contours de sa carrière à Montréal.

Le résultat est en fait calqué sur ses statistiques dans la NFL : 649 coups de circuit (649 passes de touché) et sept championnats en 23 saisons avec les Expos qui, grâce à son brio, n'ont pas quitté le Québec.

Attablés à la Brady's Brasserie, les anciens Expos, Larry Walker, Pedro Martinez et Vladimir Guerrero évoquent les exploits du receveur dont la bête noire serait les Giants de San Francisco. Clin d'oeil, évidemment, aux défaites de Brady et des Patriots de la Nouvelle-Angleterre face aux Giants de New York en 2007 et 2011 lors du Super Bowl.