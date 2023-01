En 141 matchs lors de la dernière saison, Rafael Devers a maintenu une moyenne au bâton de ,295 avec 42 doubles, 27 circuits et 88 points produits.

PHOTO SCOTT AUDETTE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Boston) Rafael Devers a signé une prolongation de contrat de 11 ans d’une valeur de 331 millions US avec les Red Sox de Boston, mercredi, selon une personne au fait de l’entente.

Kyle Hightower Associated Press

La source a parlé à l’Associated Press sous le couvert de l’anonymat parce que les Red Sox n’ont pas encore annoncé la signature.

S’entendre avec Devers, sélectionné deux fois au match des étoiles comme joueur de troisième but, était important pour les Red Sox, après que le joueur d’arrêt-court étoile Xander Bogaerts, le puissant cogneur J. D. Martinez et le lanceur Nathan Eovaldi eurent quitté l’équipe en tant que joueurs autonomes.

Les Red Sox et Devers, qui est âgé de 26 ans, se sont entendus une journée après que l’équipe eut consenti un contrat d’un an d’une valeur de 17,5 millions au joueur de troisième but pour qu’il évite l’arbitrage.

La prolongation de contrat de Devers constitue le plus long engagement pendant la saison morte des Red Sox et du chef des opérations baseball Chaim Bloom, supplantant le contrat de cinq ans d’une valeur de 90 millions accordé au joueur japonais vedette Masataka Yoshida.

Devers s’est avéré le partant de l’Américaine au troisième but lors du match des étoiles au cours des deux dernières années. En 141 matchs lors de la dernière saison, il a maintenu une moyenne au bâton de ,295 avec 42 doubles, 27 circuits et 88 points produits.

Les Red Sox tentent de se ressaisir après une saison 2022 au cours de laquelle ils ont présenté un dossier de 78-84 dans la section Est. Un an plus tôt, ils ont signé 92 victoires et ils ont atteint la série de championnat de l’Américaine.