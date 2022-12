Les Blue Jays de Toronto auraient fait signer un contrat de trois ans, d’une valeur globale de 63 millions US au lanceur partant Chris Bassitt.

Jay Cohen Associated Press

C’est ce qu’a déclaré à l’Associated Press une personne au courant des négociations. Cette personne s’est confiée sous le sceau de l’anonymat parce que l’embauche dépend d’un examen médical réussi.

Si le tout se concrétise, Bassitt se joindra à une rotation pivotée par Alek Manoah et Kevin Gausman. Les Blue Jays comptent aussi sur José Berrios et Yusei Kikuchi, et Hyun Jin Ryu pourrait revenir pendant la saison 2023 après avoir raté la dernière portion de la saison à cause d’une blessure à un coude.

Âgé de 33 ans, Bassitt, un lanceur droitier, est devenu un joueur autonome lorsqu’il a choisi de ne pas se prévaloir de l’option à son contrat avec les Mets de New York, qui lui aurait rapporté 19 millions US.

Bassitt a présenté une fiche de 15-9 et une moyenne de points mérités de 3,42 en 30 départs après que les Mets eurent fait son acquisition dans une transaction avec les Athletics d’Oakland à la fin du lock-out.