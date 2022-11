PHOTO JEFFREY MCWHORTER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) Les Rangers du Texas présenteront le match des étoiles des Ligues majeures en 2024, a confirmé le commissaire Rob Manfred jeudi.

Associated Press

S’exprimant à la conclusion de la réunion annuelle des propriétaires à New York, Manfred a annoncé que le match des étoiles se déroulera le 16 juillet 2024 au Globe Life Field. Ce stade a ouvert ses portes pendant la pandémie de coronavirus, en 2020. Il a aussi accueilli la Série mondiale, en terrain neutre, et la série de championnat de la Ligue nationale cette saison-là.

Le match des étoiles de 2023 aura lieu à Seattle. La dernière fois que les Mariners ont accueilli cette classique annuelle, c’était en 2001 — lors de la saison recrue d’Ichiro Suzuki, et la dernière saison en carrière de Cal Ripken fils.

Le match des étoiles de 2026 sera présenté à Philadelphie, et coïncidera avec le 250e anniversaire de l’indépendance des États-Unis. Aucune annonce n’a encore été faite au sujet de 2025.

Ce sera la deuxième fois que les Rangers présentent le match des étoiles, et la première depuis que la Ligue nationale a signé une victoire de 3-2 en 1995 au Ballpark d’Arlington. Il s’agissait alors de la première classique de mi-saison depuis la fameuse grève qui avait entraîné l’annulation du reste de la saison et des séries éliminatoires en 1994 et écourté la saison 1995 à 144 rencontres.