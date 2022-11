Paul Goldschmidt et Aaron Judge nommés joueurs plus utiles

(New York) Le joueur de premier but des Cardinals de St. Louis Paul Goldschmidt et le voltigeur des Yankees de New York Aaron Judge ont été les lauréats du titre de joueur le plus utile dans le Baseball majeur, jeudi soir.

Mike Fitzpatrick Associated Press

Goldschmidt, qui a reçu 22 votes de première place sur 30 dans la Nationale, a mis la main sur cet honneur pour une première fois en carrière, après être passé près à quelques occasions.

« C’est un très bel honneur, mais ça ne me concerne pas uniquement, a mentionné Goldschmidt lors de son entrevue sur la chaîne MLB Network. Il y a tellement de personnes qui m’ont aidé. »

Le joueur de troisième but des Padres de San Diego Manny Machado a terminé au deuxième échelon, après avoir reçu sept votes de première position.

Le coéquipier de Goldschmidt chez les Cardinals Nolan Arenado a pris le troisième rang, après avoir été nommé en première place à une occasion au scrutin.

Judge a quant à lui reçu cet honneur après avoir frappé 62 circuits pour battre le record de l’Américaine de Roger Maris, qui en avait claqué 61 en 1961.

Il a aisément devancé le lanceur et frappeur désigné des Angels de Los Angeles Shohei Ohtani grâce à 28 votes de première place. Yordan Alvarez, des Astros de Houston, a pris le troisième rang.

« C’est difficile à décrire, a indiqué Judge. C’est un moment incroyable. Il y a eu beaucoup de travail acharné avant d’en arriver là. »

Judge a reconnu qu’il se sentait « extrêmement nerveux » à l’aube de l’annonce.

« Tu ne veux jamais supposer de quoi que ce soit », a-t-il exprimé.

Âgé de 35 ans, Goldschmidt a montré une moyenne au bâton de ,317 avec 35 circuits et 115 points produits cette saison. Il a mené la Nationale avec une moyenne de puissance de ,578 et une moyenne de présence plus puissance de ,981.

Goldschmidt a également récolté 41 doubles, il a marqué 106 points et il a présenté une moyenne de présence sur les buts de ,404.

PHOTO LM OTERO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Aaron Judge

Sélectionné sept fois au match des étoiles et gagnant de quatre Gants d’Or, Goldschmidt avait terminé deuxième au scrutin du joueur le plus utile de la Nationale en 2013 et en 2015 et il avait pris la troisième place en 2017. Pour ces trois fois, il portait les couleurs des Diamondbacks de l’Arizona.

Machado a montré une moyenne au bâton de ,298 avec 32 circuits, 102 points produits, 37 doubles et 100 points marqués. Il a aidé les Padres à atteindre les séries et à accéder à la série de championnat de la Nationale.

Arenado a présenté une moyenne au bâton de ,293 avec 30 longues balles et 103 points produits. Il a été encore une fois très efficace en défensive, remportant le Gant d’Or au troisième coussin pour une 10e fois d’affilée.

Menés par Goldschmidt, Arenado et le retour en force d’Albert Pujols, les Cardinals ont remporté le titre de la section Centrale de la Nationale pour une deuxième fois en quatre ans. Ils ont cependant été balayés par les Phillies de Philadelphie lors du premier tour éliminatoire.

« Peu importe si je gagnais ou non, c’était une belle année, a dit Goldschmidt. C’était ma meilleure année et la plus plaisante, de jouer avec Nolan, Albert et les autres joueurs de l’équipe. C’était incroyable. »

Judge a mené les Majeures pour les points marqués (133), le pourcentage de présence sur les buts (,425), le pourcentage de puissance (,686), la moyenne de présence plus puissance (1,111), les coups sûrs de plus d’un but (90) et le total des buts (391). Il a terminé à égalité au sommet du Baseball majeur avec 131 points produits et au deuxième rang de l’Américaine avec une moyenne de ,311.

Ohtani a cependant connu la meilleure saison à deux positions de l’histoire des Majeures pour les Angels, qui ont présenté un piètre dossier de 73-89.

Le Japonais a montré une fiche de 15-9 avec une moyenne de points mérités de 2,33 et 219 retraits sur des prises en 166 manches de travail et 28 départs. Au bâton, il a maintenu une moyenne de ,273 avec 34 longues balles et 95 points produits.

Alvarez a conclu la campagne avec une moyenne au bâton de ,306 avec 37 circuits et 97 points produits.