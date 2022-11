(Toronto) Les Blue Jays de Toronto ont échangé le voltigeur Teoscar Hernandez aux Mariners de Seattle en retour des lanceurs Erik Swanson et Adam Macko.

La Presse Canadienne

Âgé de 30 ans, Hernandez a affiché une moyenne au bâton de ,267 en 2022, avec 25 circuits et 77 points produits en 131 matchs. Hernandez et Mookie Betts, des Dodgers de Los Angeles, sont les deux seuls voltigeurs à avoir accumulé au moins 35 doubles et 25 circuits la saison dernière.

Hernandez a passé six saisons à Toronto et a remporté le Bâton d’argent en 2020 et en 2021. Il a été finaliste à cet honneur en 2022.

Le Bâton d’argent est décerné aux meilleurs joueurs offensifs à chaque position dans la Ligue américaine et la Ligue nationale.

Hernandez avait aussi représenté les Blue Jays au match des étoiles de 2021. Cette saison-là, il avait présenté une moyenne au bâton de ,296 avec 32 circuits et 116 points produits.

Il sera vraisemblablement inséré au milieu du rôle des frappeurs des Mariners et pourrait patrouiller dans le champ droit à la place de Mitch Haniger, qui est un joueur autonome.

Dans un communiqué de presse, Jerry Dipoto, président des opérations baseball chez les Mariners, a expliqué que son organisation avait entamé l’entre-saison avec l’intention de solidifier le rôle des frappeurs de l’équipe.

« En ajoutant Teoscar à des assises déjà solides, nous avons le sentiment d’être une équipe beaucoup plus dangereuse, offensivement. »

Hernandez a encore une année à écouler à son contrat, qui lui rapportera un salaire de 10,65 millions US la saison prochaine. Il pourrait devenir joueur autonome à l’issue de la saison 2023.

Swanson, un droitier de 29 ans, a pris part à 57 matchs avec les Mariners l’an dernier. Il a présenté une fiche de 3-2 et une moyenne de points mérités de 1,68. En 53 2/3 manches, il a amassé 70 retraits sur des prises.

Quant à Macko, un lanceur gaucher âgé de 21 ans originaire de la Slovaquie, il a passé la saison 2022 au niveau A.

Macko a fréquenté l’école secondaire Vauxhall en Alberta avant que les Mariners ne le sélectionnent en septième ronde lors du repêchage de 2019.

Il détient le statut de résident permanent au Canada après avoir vécu à Stony Plain, en Alberta, pendant six ans.

Avec des éléments venant d’un texte de l’Associated Press