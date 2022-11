PHOTO MATT SLOCUM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Alcantara des Marlins et Verlander des Astros remportent les trophées Cy Young

(Houston) Sandy Alcantara des Marlins et Justin Verlander des Astros ont été des choix unanimes pour les trophées Cy Young, mercredi.

Kristie Rieken Associated Press

L’honneur est décerné depuis 1956 et c’est arrivé une seule autre fois, en 1968, que les deux choix ont été unanimes.

Denny McLain des Tigers et Bob Gibson des Cardinals ont reçu l’honneur cette année-là.

Alcantara joue dans la Nationale et Verlander dans l’Américaine.

Verlander a mené les majeures avec une moyenne de 1,75 — sa meilleure en 17 ans dans les grandes ligues.

PHOTO MATT SLOCUM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Justin Verlander

Il a raté la presque totalité des deux saisons précédentes, à la suite d’une opération Tommy John.

Droitier de 27 ans, Alcantara a mené le baseball majeur avec 228 manches et deux tiers et six matchs complets.

Alcantara a montré une fiche de 14-9 et une moyenne de 2,28.

Il a obtenu les 30 votes de première place, et ce pour une 15e fois dans l’histoire du trophée Cy Young.

Max Fried des Braves a fini deuxième avec 72 points, incluant 10 votes de deuxième rang.

Le gaucher Julio Urias des Dodgers a terminé troisième avec 66 points.

Le Dominicain Alcantara est le premier joueur des Marlins à mériter le Cy Young.

Pedro Martinez, en 1997 avec les Expos, est l’autre Dominicain à avoir gagné le Cy Young dans la Nationale.

Les six matchs complets d’Alcantara ont été le plus haut total des majeures dans cette catégorie depuis les six de Chris Sale en 2016.

Urías a offert un rendement de 17-7. Il a mené la Nationale avec une moyenne de 2,16, aidant les Dodgers à récolter 111 gains — un sommet dans les ligues majeures.

Urias a retiré 166 frappeurs au bâton, après une saison 2021 où il a dominé le baseball majeur avec 20 victoires.

Fried (14-7, moyenne de 2,48) a été parmi les joueurs étoiles pour la première fois de sa carrière.

Il a aidé Atlanta à remporter un cinquième titre de section de suite.

Dans la Ligue américaine, les autres finalistes étaient Alek Manoah, des Blue Jays de Toronto, et Dylan Cease, des White Sox de Chicago.

Verlander a aussi obtenu le Cy Young en 2019 ; en 2011, il a reçu le Cy Young et le titre de joueur le plus utile dans l’Américaine.