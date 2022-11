Jose Altuve et James Click

PHOTO DAVID J. PHILLIP, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Houston) Le directeur général des Astros de Houston James Click n’obtiendra pas de nouveau contrat, une décision plutôt inhabituelle qui a été confirmée par l’équipe vendredi — à peine six jours après la conquête de la Série mondiale.

Kristie Rieken Associated Press

Click avait quitté les Rays de Tampa Bay pour se joindre aux Astros à l’aube de la saison 2020 et semblait de plus en plus à couteaux tirés avec le propriétaire Jim Crane.

Click avait indiqué mardi lors de la rencontre annuelle des directeurs généraux à Las Vegas que son contrat était arrivé à échéance le 31 octobre et que la situation n’avait pas encore été abordée.

Il a aussi mentionné qu’il avait appris peu de temps avant la conférence de presse de mercredi que le contrat du gérant Dusty Baker avait été renouvelé pour une saison par les Astros.