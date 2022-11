Justin Verlander refuse l’option prévue à son contrat et devient joueur autonome

(New York) Justin Verlander a refusé l’option de 25 millions US prévue à son contrat avec les Astros de Houston, cinq jours après avoir permis à l’équipe texane de remporter son deuxième titre de la Série mondiale, et en conséquence il est devenu joueur autonome jeudi.

Ronald Blum Associated Press

Le droitier âgé de 39 ans, qui devrait obtenir son troisième trophée Cy-Young en carrière, a signé sa première victoire en neuf départs en carrière en Série mondiale lors du match no 5 contre les Phillies à Philadelphie. La veille de ce départ, il avait déclaré qu’il était encore trop tôt pour songer à son avenir.

Verlander fait partie d’un groupe de quatre athlètes qui ont rejoint le marché des joueurs autonomes jeudi, portant le total à 165.

L’as a joué pour les Tigers de Detroit de 2005 à la transaction qui l’a fait passer aux Astros en août 2017. Il avait accepté un pacte de 66 millions pour les saisons 2020 et 2021, avant de se blesser à un coude et de subir une opération de type Tommy John.

Après avoir été limité à une présence au monticule lors des deux saisons précédentes, Verlander est devenu joueur autonome et a accepté une prolongation de contrat d’une saison et 25 millions des Astros qui comprenait une année d’option. Il a présenté une fiche de 18-4 avec une moyenne de points mérités de 1,75 en 28 départs en saison régulière, avant de compiler un dossier de 2-0 avec une moyenne de 5,85 en quatre sorties en séries éliminatoires.

En 17 saisons en carrière dans les Ligues majeures, il présente une fiche de 244-133 avec une moyenne de 3,24 et 3198 retraits au bâton.

Le voltigeur des Rays de Tampa Bay Kevin Kiermaier libre

Les Rays de Tampa Bay ne se sont pas prévalus de la clause optionnelle de 13 millions au contrat du voltigeur de centre Kevin Kiermaier en vue de la prochaine saison, jeudi, faisant du multiple vainqueur du Gant d’or un joueur autonome.

PHOTO STEVE NESIUS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Kevin Kiermaier

En choisissant de ne pas exercer cette clause optionnelle, les Rays ont racheté le contrat de Kiermaier pour 2,5 millions.

Âgé de 32 ans, Kiermaier a passé les 10 dernières saisons avec les Rays, qui l’avaient sélectionné en 31e ronde en 2010. En 914 matchs en carrière, il a affiché une moyenne globale de ,248, avec 82 circuits, 316 points produits et 112 buts volés.

Son travail défensif lui a par ailleurs valu de recevoir le Gant d’or en 2015, 2016 et 2019.

La décision des Rays était prévisible après que Kiermaier eut été limité à 63 matchs en 2022. Sa dernière présence sur le terrain a eu lieu le 9 juillet, à Cincinnati, et il s’est soumis à une opération à la hanche gauche, en août, qui a mis fin à sa saison.

Kiermaier a complété la campagne avec une moyenne au bâton de ,228, sept circuits et 22 points produits.

En carrière, il a aussi participé à 29 matchs éliminatoires avec les Rays. Sa moyenne générale a été de ,220, avec quatre circuits et 11 points produits.