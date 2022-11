(Chicago) Alejandro Kirk a obtenu un Bâton d’argent pour la première fois de sa carrière.

La Presse Canadienne

Le receveur des Blue Jays a reçu l’honneur jeudi soir, couronnant ainsi la meilleure saison de sa carrière.

Récompense offensive par excellence dans le baseball majeur, les Bâtons d’argent sont accordés après un scrutin mené auprès des gérants et des instructeurs, dans la Nationale et l’Américaine.

Kirk a frappé pour ,285 cette saison. Il a récolté 14 circuits, 63 points produits et 59 points marqués.

Le Mexicain de 24 ans a pris part au match des étoiles pour la première fois de sa carrière.

Chez les Blue Jays, les voltigeurs Teoscar Hernandez et George Springer, le premier but Vladimir Guerrero, l’arrêt-court Bo Bichette et le troisième but Matt Chapman étaient aussi en nomination pour un Bâton d’argent.