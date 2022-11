Rizzo et Bassitt refusent les offres de leurs équipes

(Las Vegas) Le joueur de premier but Anthony Rizzo est devenu de nouveau joueur autonome après avoir refusé de se prévaloir de l’année d’option à 16 millions US prévue à son contrat avec les Yankees de New York pour la saison 2023.

Ronald Blum Associated Press

Le lanceur Chris Bassitt en a fait autant avec l’option à 19 millions des Mets de New York, rejoignant ainsi ses coéquipiers Jacob deGrom et Taijuan Walker sur le marché des joueurs autonomes.

PHOTO JOHN MINCHILLO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Chris Bassitt

Ils font partie des 11 athlètes qui sont devenus joueurs autonomes mardi, portant le total dans les Ligues majeures à 151.

Environ 33 joueurs pourraient devenir autonomes à compter de jeudi, bonifiant du même coup un groupe qui est mené par Aaron Judge, Trea Turner, Dansby Swanson, deGrom, Carlos Correa et Xander Bogaerts.