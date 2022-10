PHOTO MATT ROURKE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Les Phillies de Philadelphie et les Astros de Houston ont orchestré un changement de culture en 2019. Par choix ou par obligation. Un tournant qui culmine en un affrontement en Série mondiale.

Nicholas Richard La Presse

Les Phillies avaient raté les séries éliminatoires au cours des 11 années précédentes. Même si l’organisation évolue dans un marché bouillant et qu’elle est l’une des plus anciennes des ligues majeures, on tend parfois à oublier qu’elle a dû prendre son mal en patience.

Au cours du dernier siècle, les Phillies ont remporté seulement 2 titres de Série mondiale en plus de prendre part au bal automnal juste 13 fois.

La ville de l’amour fraternel était mûre pour un vent de changement. Le 28 février 2019, le visage de cette franchise a changé.

Les Phillies ont attiré l’un des joueurs autonomes les plus convoités de la dernière décennie : Bryce Harper. À 26 ans, le voltigeur a paraphé une entente de 13 ans et 330 millions de dollars.

Depuis qu’il a été réclamé au premier rang du repêchage de 2010 par les Nationals de Washington, Harper vit avec la pression de réussir et de gagner. Ce qu’il n’est pas parvenu à faire dans la capitale américaine, malgré des saisons fantastiques sur le plan individuel.

Néanmoins, lorsque Harper s’est présenté aux médias au Citizens Bank Park en mars 2019, il a mis sa parole en jeu lorsqu’il a déclaré qu’il voulait « ramener un titre à Philly ».

Ses débuts ont été peu concluants, mais en 2021, un changement s’est opéré. L’Américain à la barbe fournie a retrouvé ses aises. Il a été dominant, comme à son apogée en 2015, et a été élu joueur par excellence de la saison.

Voilà qu’il y a quelques jours à peine, c’est lui qui a propulsé son équipe en Série mondiale grâce à un circuit de deux points en fin de huitième manche.

Comme un championnat ne se gagne jamais seul, les Phillies ont dû aller chercher ce qu’il fallait pour bien compléter Harper et ainsi devenir une menace sérieuse.

Quelques semaines avant l’arrivée de Harper, les Phillies avaient fait l’acquisition du receveur J.T. Realmuto. À la fin de la saison, les Phillies se sont assuré les services de l’excellent lanceur Zach Wheeler. Puis, juste avant la présente saison, Philadelphie a mis sous contrat les vétérans Kyle Schwarber et Nick Castellanos. Les deux cogneurs ont été déterminants depuis leur arrivée.

L’apport des vétérans a été un atout majeur pendant cette saison en dents de scie. Même s’ils sont devenus champions de la Nationale, les Phillies ont commencé la campagne avec une prise contre eux : leur entraîneur Joe Girardi a été remercié en juin, alors que le club affichait un dossier 22-29.

À la pause du match des Étoiles, l’équipe venait de retrouver un ratio gagnant de 49-43. Ils ont terminé la saison en tant que dernière équipe qualifiée pour les séries.

Pourtant, ils se battront pour une bague de championnat.

PHOTO WENDELL CRUZ, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Les Astros de Houston ont balayé les Yankees de New York en quatre matchs en série de championnat.

Le retour des mal-aimés

En contrepartie, les Astros de Houston sont arrivés par la grande porte. Seule équipe de la Ligue américaine à avoir gagné au moins 100 matchs, Houston repose encore sur un noyau extrêmement solide. Justin Verlander, Jose Altuve, Alex Bregman et Yordan Alvarez font encore la loi au Texas.

Cependant, de nombreux amateurs de baseball ont encore sur le cœur le scandale qui a éclaté en 2019.

L’équipe a été reconnue coupable d’avoir installé des caméras à différents endroits dans son stade et mis en place un stratagème complexe pour voler les signaux des équipes adverses, notamment lors de sa conquête de 2017.

Les joueurs au cœur de cette escroquerie sévissent toujours en toute impunité. Malgré l’énormité de la tricherie, la Ligue n’a pas sévi à leur égard.

Il n’y a pas eu de grande reconstruction pour faire un trait entre le passé et l’avenir, mais l’équipe a dû recommencer à gagner pour faire comprendre qu’elle a ce qu’il faut pour vaincre honnêtement. Les Astros sont allés en finale deux fois, depuis, grâce à leurs gros canons.

Les Astros arrivent une fois de plus au bout de cette saison avec l’étiquette de grands favoris.

Ils n’ont perdu aucun match depuis le début des séries et ils ont même balayé les Yankees de New York, pourtant l’équipe la plus explosive du baseball majeur.

Malgré tout ce qui s’est passé, les Astros ont gardé la même recette sur le terrain : une bonne rotation incluant trois partants de qualité, ainsi qu’une efficacité et une profondeur à tout rompre au bâton. Trois frappeurs maintiennent une moyenne de plus de ,300 en séries.

C’est sans compter le fait que Jose Altuve est méconnaissable. Depuis le début des séries, il n’a frappé aucun circuit, n’a produit aucun point et affiche une moyenne au bâton de ,094.

S’il devait se mettre en marche, cette série finale pourrait durer moins longtemps que prévu.