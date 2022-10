(New York) Yordan Alvarez et Alex Bregman se sont illustrés avec des coups sûrs importants et les Astros de Houston ont obtenu un nouveau billet vers la Série mondiale, dimanche, en complétant le balayage contre les Yankees de New York.

La Presse Canadienne

Les Astros ont remporté le quatrième duel de la série 6-5 pour décrocher le titre dans la Ligue américaine.

Profitant d’une erreur du joueur de deuxième but des Yankees Gleyber Torres pour compléter leur remontée en septième manche, les Astros se sont assurés de leur deuxième laissez-passer de suite vers la Série mondiale. Ils y seront pour la quatrième fois en six ans.

L’arrêt-court recrue Jeremy Peña a frappé un circuit de trois points contre le partant new-yorkais Nestor Cortes pour aider les Astros à surmonter un retard de 3-0 accumulé tôt dans le match.

Le premier match de la Série mondiale aura lieu à Houston vendredi soir, alors que les Astros affronteront Bryce Harper et les Phillies de Philadelphie.

Plus tôt dimanche, les Phillies avaient battu les Padres de San Diego lors du cinquième match de la finale de la Ligue nationale pour atteindre la Série mondiale pour la première fois depuis 2009.