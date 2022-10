(New York) Cristian Javier a excellé durant plus de cinq manches et les Astros de Houston ont battu les Yankees de New York 5-0, samedi, s’approchant à un seul gain de participer à la Série mondiale.

Ronald Blum Associated Press

Houston est aux commandes 3-0 dans la série de championnat de la Ligue américaine. Le quatrième match aura lieu dimanche soir, une fois de plus au Yankee Stadium.

Javier a donné un seul coup sûr en cinq manches et un tiers, retirant cinq frappeurs au bâton. Hector Neris, Ryan Stanek, Hunter Brown, Rafael Montero et Bryan Abreu ont complété le boulot.

Les Yankees n’ont pas frappé à nouveau en lieu sûr avant la neuvième, y cognant deux simples.

Chas McCormick a claqué un circuit de deux points dès la deuxième manche.

Harrison Bader a échappé un ballon au champ centre et McCormick, le neuvième frappeur, a enchaîné avec une longue balle au champ opposé.

« Ça fait partie du baseball, a dit le gérant des Astros, Dusty Baker, au sujet de l’opportunisme dont a fait preuve son club.

« Vous devez vous convaincre que la voilà, la brèche que vous cherchiez. Et c’est fascinant comment les choses peuvent se concrétiser ensuite. C’était un point tournant dans le match. »

En cinquième, Trey Mancini a frappé un ballon-sacrifice et Christian Vazquez a ajouté un simple de deux points.

Jose Altuve a cogné un double en cinquième, stoppant une disette de 0 en 25 depuis le début des séries.

Champions en titre de l’Américaine, les Astros ont remporté 106 matchs durant la saison régulière. Seuls les Dodgers de Los Angeles ont fait mieux, avec 111.

Houston est sur le point de jouer en classique automnale pour la quatrième fois en six ans.

Les lanceurs partants dimanche seront Lance McCullers et Nestor Cortes.

Il y a eu une seule fois où un club a effacé un retard de 3-0 pour gagner une série : Boston aux dépens des Yankees en 2004, en série de championnat de l’Américaine.

Aaron Judge a entendu des huées après avoir été retiré sur des prises deux fois de suite, en milieu de rencontre.

Détenteur du record du circuit depuis peu avec 62 circuits, Judge a été 0 en 4 samedi soir. Sa moyenne lors des séries en cours est ,156.

« C’est sûr que nous avons des attentes envers lui, a dit le gérant des Yankees, Aaron Boone. Mais il faut que tous contribuent. »

Gerrit Cole a donné cinq points et cinq coups sûrs en autant de manches.