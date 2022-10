(San Diego) Bryce Harper et Kyle Schwarber ont frappé un circuit, Zack Wheeler a alloué un coup sûr en sept manches de travail et les Phillies de Philadelphie ont défait les Padres de San Diego 2-0 mardi lors du premier match de la finale de la Ligue nationale.

Bernie Wilson Associated Press

Wheeler et deux releveurs ont combiné leurs efforts pour limiter les Padres à un coup sûr dans le match. Les Phillies ont soutiré seulement trois coups sûrs aux dépens de Yu Darvish et de l’enclos des releveurs des Padres — le total de quatre coups sûrs en un match a égalé le record de la plus basse somme de coups sûrs lors d’une rencontre de série.

Les Phillies tenteront de prendre une avance de 2-0 lorsqu’ils enverront Aaron Nola au monticule pour affronter Blake Snell mercredi après-midi. Aaron Nola sera opposé à son frère, Austin Nola, receveur des Padres.

Les Padres ont éliminé les Dodgers de Los Angeles, qui ont remporté 111 parties, lors de leur série du deuxième tour. Les locaux ont envoyé seulement quatre frappeurs sur les buts dans la rencontre, dont un simple par Wil Myers en cinquième manche. Toutefois, ils ont eu une chance de s’imposer lors de la neuvième contre José Alvarado.

Jurickson Profar a obtenu un but sur balles avec un retrait puis Juan Soto a atteint le premier but lorsque le troisième-but Alec Bohm a effectué un mauvais relais au deuxième but. Toutefois, quelques instants plus tard, la flèche de Manny Machado a été captée facilement et Alvarado a ensuite retiré Josh Bell sur des prises pour le dernier retrait.

Harper, qui tente d’atteindre sa première finale de la Série mondiale, a frappé la longue balle dans le champ gauche en quatrième.

Il s’agissait du quatrième circuit des séries pour Harper, qui jouait à San Diego pour la première fois depuis qu’il s’est cassé le pouce gauche. Il a été atteint par un lancer de Blake Snell le 25 juin, ce qui l’a mis sur la touche pendant deux mois.

Harper a réussi à expédier la balle par-dessus la clôture lors d’une troisième partie de séries consécutive. Le double lauréat du titre du joueur le plus utile de la Ligue nationale, qui a remporté le prix l’an dernier, a réussi neuf circuits en 26 matchs de séries en carrière.

La frappe de Schwarber, aux dépens du premier lancer de Darvish en sixième, est atterris à droite.