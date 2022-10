Championnat de la Ligue américaine

Les Astros défont les Yankees 4-2

(Houston) Justin Verlander a retiré 11 frappeurs sur des prises en six manches, Yuli Gurriel, Chas McCormick et Jeremy Peña ont tous canonné un circuit et les Astros de Houston ont prévalu 4-2 sur les Yankees de New York lors du premier match de la série de championnat de la Ligue américaine, mercredi.