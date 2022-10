(Houston) Justin Verlander a retiré 11 frappeurs sur des prises en six manches, Yuli Gurriel, Chas McCormick et Jeremy Peña ont tous canonné un circuit et les Astros de Houston ont prévalu 4-2 sur les Yankees de New York lors du premier match de la série de championnat de la Ligue américaine, mercredi.

Associated Press

Les Astros prennent part à leur sixième finale de l’Américaine consécutive, cherchant à atteindre la Série mondiale pour la quatrième fois dans cette période. Du côté des Yankees, ils en sont à leur première finale de l’Américaine depuis leur élimination aux mains des Astros en 2019.

Le match était à égalité 1-1 en sixième manche lorsque Gurriel a réussi une claque en solo dans le champ gauche. Cette frappe contre le releveur Clarke Schmidt a donné les devants à Houston. Deux frappeurs plus tard, McCormick a expédié la balle par-dessus la clôture dans le champ droit pour faire 3-1.

Verlander a établi un record du baseball majeur avec un huitième match en série avec un nombre de retraits sur des prises supérieur à 10. Il a également dépassé Clayton Kershaw (213) pour devenir le meneur incontesté pour les retraits sur les prises en séries éliminatoires avec 219.

Peña, dont la longue balle en 18e manche a complété le balayage contre les Mariners de Seattle au deuxième tour, a frappé un circuit contre Frankie Montas pour entamer la septième et porter l’avance à 4-1.

Anthony Rizzo a cogné un circuit aux dépens de Rafael Montero en huitième pour réduire l’écart à deux points.

Ryan Pressly a obtenu le sauvetage.

Les Astros ont eu droit à quelques jours de repos après avoir éliminé les Mariners samedi. Les Yankees ont remporté le match ultime de leur série de deuxième tour contre les Guardians de Cleveland mardi.

Les deux équipes reprendront le collier demain soir.