(New York) Le cinquième et ultime duel de la série de deuxième tour entre les Yankees de New York et les Guardians de Cleveland est remis à mardi après-midi en raison de la pluie.

Ronald Blum Associated Press

Les deux équipes se sont entraînées au bâton avant la partie de lundi, qui était prévue à 19 h 07. Le Baseball majeur a annoncé que la rencontre est repoussée à 21 h 38.

« Si la météo est un problème, je ne veux pas nécessairement disputer le match », a déclaré le gérant des Yankees, Aaron Boone, vers 16 heures.

Le vainqueur de la rencontre entre les Guardians et les Yankees affrontera les Astros de Houston en finale de l’Américaine dès mercredi.

Aaron Civale devait être le partant des Guardians lundi et Jameson Taillon pour les Yankees. Le report permet à l’as des Guardians, Shane Bieber, et à la vedette des Yankees, Nestor Cortes, d’entamer la rencontre grâce aux trois jours de repos.

Après avoir perdu le premier match la semaine dernière, les Guardians ont remporté les matchs deux et trois, surmontant un déficit de deux points dans la neuvième manche pour gagner le troisième match par 6-5. Les Yankees ont gagné 4-2 dimanche soir à Cleveland pour forcer le retour de la série à New York.