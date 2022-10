Josh Hader (71) des Padres de San Diego, dimanche à New York

Les Padres gagnent le duel ultime et accèdent au tour suivant

(New York) Joe Musgrove a fait fi des cris l’accusant de « tricheur » après une étrange vérification des arbitres au monticule, et a propulsé les Padres de San Diego au prochain tour des séries éliminatoires, dimanche soir, grâce à une victoire de 6-0 aux dépens des Mets de New York.

Mike Fitzpatrick Associated Press

Musgrove a accordé un seul coup sûr en sept manches de travail.

« Il était en mission aujourd’hui », a dit le gérant des Padres, Bob Melvin.

Trent Grisham a produit un point grâce à un simple et a fait un superbe attrapé au champ central, ce qui a permis aux Padres de remporter 2-1 la série de trois matchs de la Nationale.

Dans la victoire, Austin Nola et Juan Soto ont produit deux points grâce à des simples.

Les Padres croiseront le fer avec les Dodgers de Los Angeles, qui ont la meilleure fiche du baseball majeur, dans une série au meilleur de cinq matchs. La confrontation débutera mardi.

Les Padres joueront donc devant leur public pour la première fois en 16 ans, lorsqu’ils reviendront au Petco Park pour le troisième affrontement.

« J’ai hâte d’y retourner. Ils le méritent », a déclaré Melvin.

C’était la cinquième fois que les Padres gagnaient une série éliminatoire.

Ils ont remporté une série de premier tour contre les Cardinals de St. Louis en 2020, à domicile, mais sans partisans en raison de la pandémie. Ils ont ensuite été balayés au tour suivant par les Dodgers, futurs champions de la Série mondiale.

Pour les Mets, une saison étincelante s’est terminée de façon décevante devant des sièges vides. L’équipe qui a le plus dépensé dans le baseball majeur a remporté 101 parties — le deuxième plus grand nombre de matchs dans l’histoire du club — mais n’a pas été capable de résister à la poussée des Braves d’Atlanta en fin de saison. Les Mets ont été au sommet de la section Est de la Nationale toute la saison, à l’exception de six jours.

L’as des Mets Max Scherzer a été malmené lors du premier match perdu contre les Padres et, après que les Mets aient remporté le deuxième match grâce à Jacob deGrom pour éviter l’élimination, ils n’ont presque rien pu faire contre Musgrove.

Le troisième partant des New-Yorkais, Chris Bassitt, n’a tenu que quatre manches, cédant trois points, trois coups sûrs et trois buts sur balles coûteux.

« Ils nous ont battus à plate couture », a mentionné Pete Alonso.

Le simple de Alonso en cinquième et le but sur balles de Starling Marte au début de la septième manche ont été les seuls coureurs que Musgrove a laissés atteindre les buts à son premier départ en séries.

Les releveurs Robert Suarez et Josh Hader ont terminé le match et n’ont pas alloué de coups sûrs.