Manny Machado et Wil Myers des Padres de San Diego, vendredi à New York

(New York) Josh Bell et Manny Machado ont réussi deux des quatre circuits des Padres aux dépens de Max Scherzer, et le club de San Diego a battu les Mets de New York 7-1 vendredi lors du premier match de leur série de premier tour.

Mike Fitzpatrick Associated Press

Yu Darvish a une nouvelle fois eu le meilleur sur les Mets alors que les Padres ont également obtenu des longues balles de Jurickson Profar et de Trent Grisham. Scherzer, inefficace lors du duel à domicile, a été hué quand il a quitté le monticule en cinquième manche.

Le vainqueur de trois trophées Cy-Young a terminé son premier match en séries avec les Mets avec un déficit de 7-0 au tableau. Il s’agit d’une grande déception après que Scherzer eut signé un contrat de 130 millions en décembre pour être d’office lors des grands matchs de sa nouvelle équipe.

Les Padres ont besoin d’une seule victoire au cours des deux prochains jours pour remporter la série au meilleur de trois matchs. S’ils y parviennent, au prochain tour, ils affronteront les Dodgers de Los Angeles, l’équipe la mieux classée de la Nationale.

Blake Snell entamera la partie samedi soir, probablement contre l’as des Mets Jacob deGrom. L’équipe new-yorkaise avait déclaré que le résultat de la rencontre de vendredi soir déterminerait qui entre deGrom ou Chris Bassitt serait le prochain partant.

Après avoir remporté 101 matchs pendant la saison régulière, le deuxième plus grand nombre de victoires dans l’histoire de l’organisation, les Mets sont soudainement au bord du gouffre. À leur premier match de séries éliminatoires depuis 2016, les Mets ont trébuché devant une salle comble de 41 621 personnes.

Eduardo Escobar a réussi un circuit et un double contre Darvish, qui a gagné ses trois départs contre les Mets cette année.

La vedette droitière du Japon a été nommée le lanceur du mois de septembre de la Nationale et a repris là où il a laissé. Il a accordé six coups sûrs en sept manches de travail.

Scherzer, âgé de 38 ans, a accordé sept coups sûrs en quatre manches et deux tiers de travail. À l’instar de Darvish, il a retiré quatre frappeurs sur des prises.