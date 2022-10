Le lanceur partant des Mariners, Luis Castillo, est resté au monticule pour 108 lancers et a alloué six coups sûrs.

(Toronto) Les Blue Jays de Toronto se retrouvent déjà au pied au mur.

La Presse Canadienne

En raison d’un revers de 4-0 contre les Mariners de Seattle, vendredi, lors du premier match de leur série de premier tour, les Blue Jays feront face à l’élimination samedi, devant leurs partisans.

Les Mariners ont entamé la rencontre en force, avec trois points dès la première manche. Un double de Eugenio Suárez a permis à Julio Rodriguez de croiser le marbre et de marquer.

Quelques instants plus tard, Cal Raleigh a expédié la balle par-dessus la clôture dans le champ droit. Suárez a également marqué sur la séquence.

En cinquième, Suárez est revenu à la charge et a procuré une avance de quatre points aux siens avec un simple.

Les deux formations ont totalisé sept coups sûrs au courant du duel.

Tous les matchs de cette série au meilleur de trois parties seront joués au domicile des Blue Jays, en raison d’un meilleur dossier en saison régulière que les Mariners.

À son premier match en série, l’as Alek Manoah a connu des difficultés. Il a accordé quatre coups sûrs et quatre points en cinq manches et deux tiers. Tim Mayza, Yimi Garcia, Zach Pop, Trevor Richards et Adam Cimber sont venus en relève.

Luis Castillo, qui est resté au monticule pour 108 lancers, a alloué six coups sûrs. Le releveur Andres Munoz s’est occupé de retirer les cinq derniers frappeurs du club canadien.

Robbie Ray, qui a remporté le Cy-Young avec les Blue Jays l’an dernier, devrait être le partant des Mariners lors du deuxième match. Logan Gilbert devrait ensuite obtenir le départ si une troisième rencontre est nécessaire.

Les Blue Jays ont confirmé que Kevin Gausman sera le partant pour la rencontre de samedi. Ils n’ont toutefois pas encore dévoilé leurs plans pour la troisième rencontre, mais Ross Stripling est un candidat logiquepour agir à titre de partants.

Lors du premier match éliminatoire au Rogers Centre depuis 2016, le duel a été disputé devant une salle comble de 47 402 spectateurs.

Une formation renouvelée

Avant la rencontre, les Blue Jays ont nommé le joueur d’avant-champ Santiago Espinal au sein de leur formation de 26 joueurs, mais pas le voltigeur Lourdes Gurriel fils, blessé.

Espinal (oblique) et Gurriel fils (ischio-jambier) se sont tous deux entraînés et ont couru autour des sentiers jeudi au Rogers Centre. Mais ce n’est que vendredi matin, à quelques heures du premier match, que leur statut a été confirmé.

Le receveur réserviste Gabriel Moreno a également été inclus dans le groupe de joueurs actifs, tout comme le releveur gaucher Yusei Kikuchi. Le voltigeur réserviste Bradley Zimmer a été laissé de côté.

La décision d’inclure Moreno permet aux Blue Jays de compter sur trois receveurs et leur assure de la flexibilité pour déplacer Alejandro Kirk ou Danny Jansen dans un rôle de frappeur désigné, si ça devenait nécessaire.

Quant à Kikuchi, il a connu des ennuis dans un rôle de partant cette saison, mais s’est amélioré, dernièrement, après avoir été muté dans l’enclos des releveurs. Il ajoute à l’équipe un puissant bras gauche qui pourra être employé en longue relève.

Zimmer a été utilisé de manière limitée cette saison, principalement comme coureur d’urgence ou à titre de mesure défensive en finsde matchs.