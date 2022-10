Albert Pujols qui effectuera ses derniers élans en octobre, Julio Rodriguez qui se présentera au marbre pour la première fois en séries. Max Scherzer et Jacob deGrom qui batailleront face à Manny Machado et Juan Soto.

Associated Press

Bryce Harper de retour, enfin. José Ramirez et ses coéquipiers à Cleveland qui tenteront de mettre fin à une longue disette – sous une nouvelle identité.

Et Aaron Judge, Mookie Betts et autres grandes vedettes prêtes à s’éclater la semaine prochaine.

Tout le portrait des séries éliminatoires du baseball majeur s’est éclairci mardi soir. Les confrontations ont été rendues officielles tout juste avant le dernier jour de la saison.

Les séries éliminatoires du baseball majeur, qui accueilleront un total de 12 clubs comparativement à 10 l’an dernier, vont commencer vendredi.

Elles s’amorceront avec une première ronde nouvelle formule : quatre séries deux de trois, jouées sur trois jours consécutifs et avec tous les matchs présentés sur le terrain du club le mieux classé.

Dans la Ligue américaine, ce sera Mariners-Blue Jays et Rays-Guardians. Dans la Ligue nationale, ce sera Padres-Mets et Phillies-Cardinals.

À Toronto, Vladimir Guerrero fils et les Blue Jays croiseront le fer avec Rodriguez, la sensationnelle recrue des Mariners.

La série mettra aussi en présence Robbie Ray, vainqueur du Cy Young avec les Blue Jays l’an dernier, et aujourd’hui porte-couleurs des Mariners.

À Cleveland, Ramirez est le meneur d’une jeune équipe qui inclut la bougie d’allumage Steven Kwan, une recrue, et le puissant stoppeur Emmanuel Clase, et qui tentera de renverser les Rays de Tampa Bay.

Ce sera la première fois que Cleveland participe aux séries éliminatoires sous le nom de Guardians. L’équipe n’a pas gagné la Série mondiale depuis 1948.

Chez les Rays, Randy Arozarena, déjà établi comme une étoile des éliminatoires, tentera de mener la formation floridienne vers le premier championnat de son histoire.

Les Guardians ont gagné quatre de leurs six matchs contre les Rays, dont deux sur trois la semaine dernière à Cleveland. Ces trois parties se sont toutes terminées par un seul point d’écart, et deux ont nécessité des manches supplémentaires.

« Ce sera un bon environnement », estime le deuxième-but des Rays, Taylor Walls.

« C’est une bonne chose que nous ayons joué là-bas tout récemment. […] Je sais que les gars sont gonflés à bloc. Nous sommes prêts à aller là-bas. »

Au Citi Field, les Mets vont probablement dépêcher Scherzer et deGrom, leurs as, contre les Padres, qui comptent au sein de leur rôle des frappeurs les puissants cogneurs que sont Machado et Soto.

« Nous devons aller à l’étranger et jouer face une équipe coriace et vaincre quelques-uns des meilleurs lanceurs de tout le baseball », a corroboré Machado. « L’objectif, c’est de se rendre là-bas et de savourer le moment. »

Au Busch Stadium, Yadier Molina et Pujols, deux étoiles des Cardinals de St. Louis qui prendront bientôt leur retraite, seront les hôtes des Phillies de Philadelphie. Les Cardinals ont terminé au premier rang de la section Centrale de la Ligue nationale, mais à titre de troisièmes têtes de série, ils n’auront pas droit à un laissez-passer.

Deux fois champion de la Série mondiale avec les Cardinals, Pujols, à l’âge de 42 ans, a plutôt eu l’air d’un joueur de 24 ans vers la fin de la saison. Pendant le sprint final, il a atteint le plateau des 700 circuits en carrière et doublé Babe Ruth au deuxième rang dans l’histoire du baseball pour le nombre de points produits en carrière.

Chez les Phillies, Harper, deux fois gagnant du titre de joueur le plus utile à son équipe, participera aux éliminatoires pour la première fois depuis 2017, alors qu’il jouait avec les Nationals de Washington. Harper a raté deux mois en milieu de saison en raison d’une fracture à un pouce en 2022, mais il est prêt à donner du tonus à l’attaque des Phillies.

Les quatre séries de premier tour prendront fin dimanche au plus tard. Les séries de deuxième ronde dans les deux ligues, des trois de cinq, commenceront le mardi 11 octobre.

Dans la Ligue américaine, Justin Verlander et les Astros de Houston accueilleront les vainqueurs du duel entre les Blue Jays et les Mariners. Le Yankee Stadium sera le théâtre de la série entre les Yankees et les vainqueurs de l’affrontement entre les Rays et les Guardians.

Dans la Ligue nationale, Freddie Freeman, Betts et les Dodgers de Los Angeles, qui ont inscrit un record d’équipe pour le nombre de victoires en saison, livreront bataille aux Mets ou aux Padres.

De leur côté, les Braves feront face aux Cardinals ou aux Phillies.