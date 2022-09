55e circuit de la saison

Aaron Judge établit des records d’équipe des Yankees

(New York) Aaron Judge a entamé la remontée lors du premier match avec son 55e circuit de la saison, Isiah Kiner-Falefa a donné les devants aux siens avec un grand chelem lors du second duel et les Yankees de New York ont balayé un programme double contre Twins du Minnesota 5-4 et 7-1, mercredi.