(Toronto) Yandy Diaz a claqué un circuit de trois points en deuxième manche pour lancer les Rays de Tampa Bay vers une convaincante victoire de 11-0 contre les Blue Jays de Toronto, jeudi après-midi.

John Chidley-Hill La Presse Canadienne

René Pinto a frappé un simple productif lors de la poussée de quatre points des Rays en deuxième.

Isaac Paredes a ajouté un circuit en solo, son 19e de la saison, en septième manche et a fait marquer un autre point en neuvième.

Shane McClanahan (12-5) a concédé seulement trois coups sûrs et a retiré cinq frappeurs sur des prises en cinq manches. JT Chargois, Jason Adam, Javy Guerra et Kevin Herget ont complété le blanchissage pour les Rays (80-63).

Dans ce revers des Blue Jays (81-63), Bo Bichette a cogné deux coups sûrs, dont un double, et a réussi un vol de but.

En sept manches de travail, Kevin Gausman (12-10) a donné cinq points et six coups sûrs. Il a inscrit sept retraits sur des prises et a alloué un seul but sur balles.

Zach Pop, Trevor Richards et David Phelps ont été employés en relève pour les Blue Jays. Richards a accordé cinq points en deux tiers de manche et Phelps, un autre, en un tiers de manche.

Bien que les Blue Jays aient gagné trois des cinq parties de la série, la défaite de jeudi a réduit à un demi-match l’avance de la formation torontoise sur les Rays au sommet du classement des équipes repêchées dans la Ligue américaine.

Les Mariners de Seattle détiennent, à l’heure actuelle, l’autre place donnant accès aux séries éliminatoires.

À compter de vendredi, les Blue Jays seront les hôtes des Orioles de Baltimore dans une série de trois rencontres. Les Orioles pourchassent les Blue Jays, les Rays et les Mariners pour l’une des trois places réservées aux équipes repêchées.

Pinto a produit le premier point du match lorsque son simple au champ centre a permis à David Peralta de croiser le marbre et à Paredes de se rendre jusqu’au troisième but.

Les Blue Jays ont réclamé une vérification vidéo, car ils croyaient que Paredes aurait dû être déclaré retiré après qu’il eut perdu l’équilibre sur le coussin lorsque le troisième-but Matt Chapman l’a touché avec la balle dans son gant.

Les arbitres ont examiné la séquence et déterminé que Paredes avait gardé son pied sur le coussin.

Deux frappeurs plus tard, Diaz a cogné son neuvième circuit de la saison loin au champ gauche, poussant Paredes et Pinto au marbre et procurant aux Rays une confortable avance de 4-0.

Gausman s’est ressaisi et a retiré 12 des 13 frappeurs suivants. Il a cependant concédé un circuit à Paredes, premier frappeur de la septième manche.

Les Rays ont explosé avec six points en neuvième manche, dont trois à la suite d’un double de Manuel Margot.

Avant la rencontre, Bo Bichette a été honoré pour sa nomination en vue de l’obtention du Trophée Roberto-Clemente pour lequel il est le représentant des Blue Jays.

Cet honneur vise à récompenser le joueur qui « illustre le mieux ce qu’est le baseball, l’esprit sportif, l’engagement communautaire et la contribution du joueur à son équipe ».