(Toronto) L’arrêt-court Bo Bichette des Blue Jays de Toronto a été nommé le Joueur par excellence de la dernière semaine dans la Ligue américaine.

John Chidley-Hill La Presse Canadienne

Pendant cette période, Bichette a affiché une moyenne au bâton de ,500 (16-en-32), avec 11 points marqués, quatre doubles, un triple, cinq circuits, 13 points produits et une moyenne de puissance de 1,156. Ses performances ont aidé les Blue Jays à présenter une fiche de 5-2 la semaine dernière.

Lundi, avant le match face aux Rays de Tampa Bay, Bichette a dit apprécier le fait d’avoir reçu cet honneur au moment où les Blue Jays aspirent à participer aux séries éliminatoires.

« C’est vraiment cool de connaître une semaine comme celle-là, surtout à ce stade de l’année », a déclaré Bichette, dans l’abri des Blue Jays au Rogers Centre. « C’est cool, mais je vais continuer à aller vers l’avant. »

Bichette a obtenu au moins trois coups sûrs lors de chacune de ses trois premières parties de la semaine. Durant cette séquence, il a récolté 10 coups sûrs en 15 présences au marbre, incluant quatre circuits, et il a fait marquer neuf points.

Cette explosion est survenue au cœur d’un crucial périple de 10 matchs à l’étranger, le plus long de l’équipe cette saison.

Les Blue Jays ont gagné huit de ces 10 matchs et amorçaient, lundi soir, une séquence de huit rencontres à domicile, dont cinq en quatre jours contre les Rays. Les Orioles de Baltimore seront ensuite de passage au Rogers Centre vendredi, samedi et dimanche.

« Toutes les parties d’ici la fin du calendrier seront très importantes. Nous avons besoin de toutes les victoires que nous pouvons aller chercher », a rappelé Bichette.

« Nous devons tout simplement continuer de nous présenter au terrain, de compétitionner du mieux possible et de tout donner sur le terrain. Et ce qui doit arriver arrivera. »

C’est la première fois que Bichette reçoit pareil honneur en carrière. Il est aussi le premier porte-couleurs des Blue Jays depuis le lanceur Kevin Gausman, le 8 août, à mériter une telle récompense.

Vladimir Guerrero fils avait été le dernier joueur de position des Blue Jays à être élu le joueur de la semaine dans la Ligue américaine, le 21 juin.

« Je crois que c’est le genre de joueurs que (Bichette) est, qu’il peut être », a souligné le gérant par intérim des Blue Hays, John Schneider.

« Je pense qu’il est dans une bulle en ce moment, qu’il ne rate pas de lancers et qu’il regarde passer des lancers de manière compétente. Sa stratégie est excellente, mais son exécution est meilleure. »

Dans la Ligue nationale, l’honneur a été décerné au joueur de premier but Freddie Freeman, des Dodgers de Los Angeles.

Freeman a inscrit une moyenne au bâton de ,545 (12-en-22), a marqué sept points et en a produit huit en six matchs. Il a cogné deux doubles et trois circuits et sa moyenne de puissance s’est élevée à 1,045.