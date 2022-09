Bo Bichette (11) des Blue Jays de Toronto lors du match entre l’équipe canadienne et les Rangers du Texas à Arlington au Texas, dimanche

(Arlington) Martin Perez a alloué un point en six manches, Adolis Garcia a frappé la longue balle pour une deuxième partie consécutive et les Rangers du Texas ont défait les Blue Jays de Toronto 4-1, dimanche.

Associated Press

Le club canadien retourna à Toronto pour les cinq prochaines rencontres après une séquence de 8-2 sur la route. En l’espace de quatre jours, il croisera le fer avec une autre équipe repêchée, les Rays de Tampa Bay. De leur côté, les Rangers ont mis fin à une série de trois revers.

« Nous nous sentons bien. Ç’a été un bon voyage », a déclaré le gérant par intérim des Blue Jays, John Schneider. « J’aime où nous sommes rendus comme groupe. »

Perez (11-6) a freiné sa série de défaites à deux, ce qui égalait sa plus longue séquence de la saison. Il a accordé six coups sûrs, retiré sept frappeurs et concédé deux buts sur balles. Contre Perez, les Blue Jays n’ont inscrit aucun coup sûr avec un coureur en position de marquer.

« Je ne pense pas aux chiffres, je ne me dis pas “gagne le match tout seul”, a admis Perez. Je pense seulement à “gagner la partie comme un joueur d’équipe”. »

Garcia a expédié la balle par-dessus la clôture dans le champ gauche en deuxième manche, son 24e circuit de la saison. Il a réussi son tour de force contre Yusei Kikuchi, le deuxième de cinq releveurs pour la formation de la Ville Reine.

Leody Taveras a frappé un circuit en solo, pour les Rangers, en huitième manche. Quant à Jose Leclerc, il n’a rien donné en neuvième et a obtenu le sauvetage.

Les Rangers ont pris une avance de 1-0 en première grâce à un double de Nathaniel Lowe. Ils l’ont fait aux dépens de Trevor Richards (3-2), le releveur des Blue Jays qui a commencé la rencontre.

Teoscar Hernandez, qui a effectué un retour après un congé de paternité, a frappé deux coups sûrs en trois occasions. Il a frappé un simple qui a permis à Bo Bichette de croiser le marbre.

David Phelps a retiré les quatre frappeurs qu’il a affrontés. Il a été le premier de trois releveurs des Blue Jays à ne pas concéder de points. L'Américain est excité à l’idée de prendre part aux matchs à domicile contre les Rays et les Orioles de Baltimore.

« Nous avons passé la saison entière en position de faire les séries. Nous savons ce que nous sommes capables de faire, a dit Phelps. Si nous pouvons continuer à gagner des séries, nous allons être en bonne posture. »

Une série déterminante contre les Rays

La série entre les Jays et les Rays s’entamera lundi. Chez les Rays, le releveur gaucher Brooks Raley n’y sera pas, n’étant pas vacciné contre la COVID-19. Il s’était absenté pour la même raison du 30 juin au 3 juillet. Raley a un dossier de 1-1 et une moyenne de 2,03, avec six sauvetages.

Toronto et Tampa Bay sont aisément dans le trio de clubs pouvant aller en séries autrement que par un titre de section. Les deux équipes ont de minces chances de rattraper les Yankees de New York, les meneurs dans la section Est de l’Américaine.