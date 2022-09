(Baltimore) Bo Bichette a connu sa meilleure soirée en carrière avec trois circuits lors du second match d’un programme double et les Blue Jays ont pris la mesure des Orioles de Baltimore 8-4, lundi, pour compléter le balayage.

Associated Press

Bichette a réalisé une claque de trois points aux dépens de Nick Vespi en troisième manche, puis a ajouté des circuits en solo en sixième et septième contre Bruce Zimmermann. Lors du programme double, l’arrêt-court a obtenu six coups sûrs et a produit sept points. Il a maintenu une moyenne de ,400 (24 en 60) au bâton au cours de ses 15 dernières parties.

Bichette a frappé une flèche au champ centre en neuvième quand il avait la chance d’égaler le record des Ligues majeures de quatre circuits en une rencontre. Il a cependant égalé sa meilleure performance en carrière avec cinq points produits.

Lors du premier duel, Kevin Gausman a effectué un retour triomphal au Camden Yard et les Blue Jays ont triomphé 7-3.

Cavan Biggio a aussi expédié la balle par-dessus la clôture lors du deuxième duel pour les Blue Jays, qui ont remporté une cinquième rencontre de suite. Ils ont aussi accentué leur avance à 4,5 matchs sur les Orioles dans la course à la dernière place d’équipe repêchée de l’Américaine.

Les Blue Jays et les Orioles croiseront le fer à 10 reprises lors des 31 derniers jours de la saison.

Rougned Odor et Adley Rutschman ont canonné un circuit pour les Orioles lors du second affrontement. Le club de Baltimore a perdu ses trois dernières rencontres, sa plus longue léthargie depuis une série de quatre revers entre le 28 juin et le 2 juillet.

Le partant des Blue Jays, José Berríos (10-5), a alloué trois points et huit coups sûrs en six manches. Il a retiré deux frappeurs sur des prises.

Les Orioles ont été forcés de changer le partant du second match puisque Jordan Lyles ne se sentait pas mal. En remplacement, Keegan Akin (3-2) a accordé deux points en deux manches et un tiers.

Les Blue Jays ont ouvert la machine en sixième manche contre Zimmermann avec quatre points.

La performance de trois circuits de Bichette est la première d’un joueur des Blue Jays depuis celle de Vladimir Guerrero fils contre les Yankees de New York le 13 avril.

Teoscar Hernández a obtenu son 20e circuit de la campagne lors du premier match. Il a aidé Gausman (11-9), qui a été choisi par les Orioles au quatrième rang du repêchage de 2012.

Également lors du premier match, le frappeur ambidextre Anthony Santander a canonné un circuit des deux côtés de la plaque pour les Orioles. Le partant des Orioles, Mike Baumann (1-3), a accordé trois points en cinq manches lors de son premier départ dans les Ligues majeures.

Les Blue Jays ont activé l’artilleur droitier Julian Merryweather de la liste des blessés avant le deuxième duel.